Sabor y nutrición: cómo hacer un chili vegano que sorprende a todos

Para aquellos que abandonaron la carne recientemente, este chili vegano les puede proporcionar una gran alegría, y también puede ser una sorpresa para quienes tienen ya tiempo siendo veganos y vegetarianos, por un ingrediente especial que no siempre se asocia con platos salados, como es el chocolate negro, a menos que se trate de un mexicano, acostumbrado al mole negro oaxaqueño en algunas comidas. En este caso, la carne es reemplazada por seitán picado o por textura de soja, para interactuar con los frijoles rojos, el tomate y otros ingredientes menos tradicionales.

El chili con carne no es un plato original de México, como muchos creen, aunque sí es producto de un mestizaje cultural y culinario conocido como Tex-Mex, en el que platos mexicanos han evolucionado de diferentes modos en Estados Unidos, y sobre todo en Texas.

La filosofía vegana, un estilo de vida

En cuanto al veganismo, se trata de una filosofía de vida que no ha dejado de ganar adeptos en los últimos años, cuya premisa principal es no consumir ni utilizar nada que provenga de la explotación de los animales. En este sentido, son más radicales que los vegetarianos, pues no consumen productos lácteos, tampoco huevos y ni siquiera miel. En el caso del chili vegano, en esta receta se sustituye la carne picada de ternera por seitán o por carne vegetal (proteína de soja).

Ingredientes:

300 gramos de seitán picado o de textura de soja picada

400 gramos de frijoles rojos cocidos

40 gramos de chocolate negro 85%

1 cebolla

80 gramos de salsa de tomate frito

140 gramos de maíz dulce

1 cucharada de especias (orégano, comino, ajo en polvo, pimentón, cebolla en polvo)

200 ml de caldo de verdura

1 manojo de cilantro

Jalapeños (opcional)

Aceite vegetal

Sal

Pimienta negra recién molida

Cómo preparar este chili vegano:

Pelar y cortar la cebolla en juliana, luego sofreír en una olla con un chorrito de aceite y sal. Cortar el seitán o la textura de soja en forma de picada e incorporar a la olla, añadir la cucharada de especias y seguir cocinando. Incorporar los frijoles rojos, ya cocidos, el chocolate, la salsa de tomate frito, el maíz dulce y el caldo de verdura. Cocinar entre 10 y 15 minutos más. Es interesante que el chocolate sea de buena calidad, con alto porcentaje en cacao, y además que sea sin azúcar. Picar el cilantro lo más finamente posible y los jalapeños en trozos pequeños. Rectificar el punto de sal del conjunto. Agregar el cilantro y los jalapeños al servir.

Información nutricional: 1200 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Almuerzo

Prepara este original y delicioso chili vegano, y no es necesario que seas vegano o vegetariano para disfrutarlo. No está de más disminuir el consumo de productos cárnicos y comenzar a conocer las bondades de la cocina vegana.