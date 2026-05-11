Rosquillas tontas y listas Thermomix: receta tradicional madrileña fácil

Las rosquillas tontas y listas son uno de esos dulces que huelen directamente a verbena madrileña. A San Isidro. A puestos de la pradera y meriendas de mayo. Y aunque la receta tradicional suele hacerse a mano, la Thermomix facilita muchísimo el trabajo sin perder ese sabor tan clásico que tienen las rosquillas de toda la vida.

La diferencia entre ambas es bastante simple. Las tontas van sin cobertura, mientras que las listas llevan una glasa aromatizada con limón que les da ese acabado brillante y dulce tan característico. La buena noticia es que la masa base sirve para las dos.

Ingredientes para las rosquillas tontas y listas

Para la masa

500 g de harina de trigo

100 g de azúcar

2 huevos

100 ml de aceite de oliva suave

50 ml de anís

1 cucharadita de levadura química

Ralladura de 1 limón

Una pizca de sal

Aceite para freír

Para la glasa de las rosquillas listas

200 g de azúcar glass

1 clara de huevo

Unas gotas de zumo de limón

Los ingredientes son bastante básicos. Probablemente muchos ya estén por casa. Eso también explica por qué estas rosquillas llevan generaciones preparándose en tantas familias madrileñas.

Cómo hacer la masa en Thermomix

Empieza colocando en el vaso el azúcar y la ralladura de limón. Tritura durante unos segundos a velocidad progresiva 5-10 para aromatizar bien el azúcar. Después añade los huevos, el aceite y el anís. Mezcla 20 segundos a velocidad 4. El olor que empieza a salir aquí ya recuerda muchísimo a las fiestas de San Isidro. Incorpora ahora la harina, la levadura y la pizca de sal. Programa 2 minutos en velocidad espiga hasta conseguir una masa homogénea. No hace falta trabajarla demasiado más allá de eso. De hecho, uno de los errores más comunes es amasar en exceso. Cuando pasa, las rosquillas quedan más duras y pierden esa textura ligeramente esponjosa que deberían tener. La masa debe resultar suave y algo flexible, pero sin pegarse demasiado a las manos.

Formar las rosquillas sin complicarse

Aquí cada persona tiene su truco.

Hay quien hace pequeñas bolas y luego abre el agujero central con el dedo. Otros prefieren formar directamente un cilindro fino y unir los extremos. Las dos opciones funcionan. Lo importante es no hacerlas demasiado grandes porque al freír aumentan bastante de tamaño. Y tampoco obsesionarse con que salgan perfectas. Las rosquillas caseras suelen tener formas algo irregulares y eso casi siempre les da más encanto que las industriales. Déjalas preparadas sobre papel de horno mientras se calienta el aceite.

Cómo freír las rosquillas para que queden bien

La temperatura del aceite marca bastante la diferencia.

Debe estar entre 170 y 180 grados. Si está demasiado frío, las rosquillas absorberán mucho aceite. Si se calienta demasiado, se dorarán rápido por fuera y quedarán crudas por dentro.

Lo mejor es freírlas en tandas pequeñas.

En apenas unos minutos estarán doradas y con ese color tostado tan típico.

Después pásalas a papel absorbente y deja que se templen un poco.

En ese momento ya tendrías listas las famosas rosquillas tontas.

Cómo preparar la glasa para las rosquillas listas

Las rosquillas listas son básicamente las tontas con un baño dulce de limón y azúcar. Esa es toda la diferencia.

Para preparar la glasa, coloca en la Thermomix el azúcar glass, la clara de huevo y unas gotas de limón. Mezcla 20 segundos a velocidad 3 hasta conseguir una textura blanca, densa y brillante.

Debe cubrir bien la cuchara, pero seguir siendo fluida. Después moja la parte superior de cada rosquilla y deja que la cobertura se seque sobre una rejilla. Poco a poco irá endureciéndose ligeramente.

Ese acabado brillante es justo lo que distingue a las listas de las tontas.

Variaciones

También hay quien añade un poco de naranja o cambia ligeramente la glasa según la receta familiar. Eso pasa mucho con los dulces tradicionales. Cada casa termina teniendo una versión propia.

Lo mejor es que no hace falta esperar a San Isidro para hacerlas. Aunque, sinceramente, saben distinto cuando llega mayo y Madrid empieza a llenarse otra vez de claveles, chotis y rosquillas recién hechas.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 50 minutos

Porciones: 20 rosquillas aproximadamente

Información nutricional: unas 190 calorías por unidad

Tipo de cocina: Cocina tradicional madrileña

Tipo de comida: Repostería y dulce típico