La receta de la tarta de chocolate más rica y fácil según los hermanos Torres: «En 25 minutos»

Los hermanos Torres tienen la receta de tarta de chocolate más rica y fácil, un placer en todos los sentidos. Permitirse de vez en cuando un capricho de este tipo o eliminar algunos ingredientes como la harina, puede ser la excusa perfecta para crear un bocado maravilloso. Digno de unos chefs profesionales que no dudan en apostar por una de esas recetas que pueden ser claves y que, sin duda alguna, nos harán disfrutar de un postre casero espectacular.

Volvemos a visualizar algunos cambios de tendencia que pueden ser claves y que, sin duda alguna, nos hacen centrarnos en una cocina que debe ser lo más casera posible. Estaremos muy pendientes de una serie de peculiaridades que pueden llegar a toda velocidad y que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas fechas. Una tarta de chocolate es un básico, gusta a toda la familia por las propiedades de este ingrediente básico y puede acabar siendo el mejor aliado de una salud de hierro, en especial si cuidamos al máximo estos ingredientes que pueden ser esenciales.

En 25 minutos podemos cocinar una tarta de chocolate

La realidad es que no necesitamos mucho tiempo para descubrir lo mejor de una tarta de chocolate que se prepara en un abrir y cerrar de ojos. Lo más complicado de este tipo de ingredientes es apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que acabará marcando una diferencia importante.

Dedicarle tiempo a la cocina es algo esencial, sobre todo, si tenemos en consideración que estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales en este momento.

Es hora de apostar claramente por una tarta de chocolate que puede convertirse en el mejor aliado de un café a media tarde o determinados ingredientes que podremos empezar a ver llegar de una manera muy diferente. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tendremos en consideración en estos días que tenemos por delante.

En sólo 25 minutos podremos conseguir crear un dulce de estos que impresionan digno de unos expertos en cocina que comparten en sus redes sociales una elaboración de esas que impresionan a simple vista. Esta tarta de chocolate te enamorará al primer bocado.

Sin harina, quizás un aliciente más para preparar un bocado de esos que impresionan a simple vista, gracias a las redes de los hermanos Torres. Preparar una tarta de chocolate nunca ha sido tan fácil, es cuestión de ponerse manos a la obra para ir siguiendo sus pasos de la mejor forma posible.

Te proponemos una alternativa más a esta tarta, esta vez con harina y una serie de ingredientes que te permitirán crear una buena alternativa para una cocina que quizás necesitas tener en mente. Una mezcla de ingredientes que te servirá para emprender la rutina de nuevo con un toque dulce.

Ingredientes:

1 taza de harina

1 huevo grande

½ taza de leche

½ taza de cacao en polvo

1 cucharadita de café soluble intenso

1 taza de azúcar

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharadita de levadura química

1 cucharadita de bicarbonato

½ cucharadita de sal

1 cuarto de taza de mantequilla o aceite de coco derretido

½ taza de agua hirviendo

Cómo preparar un bizcocho de chocolate paso a paso

Precalienta el horno a 175º. Prepara un molde de unos 20 centímetros, úntalo con mantequilla y enharina ligeramente. De esta forma, el bizcocho de chocolate no se pegará y te resultará más sencillo desprenderlo del molde. Incorpora la harina, el azúcar, el cacao, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, la sal y el café soluble en un recipiente grande o en el vaso de la batidora. Bate hasta que quede una mezcla homogénea y sin grumos. Añade la leche, el aceite vegetal, los huevos y la vainilla a la mezcla de harina. Sigue removiendo todo hasta que esté bien combinado. Incorpora el agua hirviendo sin dejar de batir. Vierte la mezcla en el molde. Hornea durante 30-35 minutos, o un pelín más si es necesario, hasta que hagas a prueba de fuego, insertando un palillo en el centro del bizcocho de chocolate y consiguiendo que salga limpio. Saca tu bizcocho de chocolate del horno y déjalo enfriar durante aproximadamente 10 minutos. Recuerda que, para que el resultado sea aún más llamativo, puedes decorar tu bizcocho de chocolate con frosting o glaseado de mantequilla de chocolate.

Atrévete a descubrir lo mejor de este chocolate que puede convertirse en una de tus recetas estrella en estos tiempos en los que cada bocado cuenta y necesitamos descubrir lo mejor de esta mezcla de sabores tan especial.