Rosquillas de Santa Clara: receta tradicional casera fácil y esponjosa

Las rosquillas de Santa Clara son tan exquisitas como históricas. Desde el siglo XV se vinculan a la caridad ya que fueron las propias ‘clarisas’ quienes las vendían para recaudar fondos. Una tradición en las fiestas de San Isidro que todos pueden hacer en casa a bajo costo y de manera muy fácil. A los más pequeños de la casa les encantará y pueden colaborar en su elaboración.

Caracterizadas por su suave sabor a anís y su glaseado blanquecino, son un lujo en la mesa. Una porción aporta alrededor de 110 calorías y no contienen sodio ni colesterol. Con esta receta de rosquillas de Santa Clara se presenta un plato típico para el disfrute de todos, sobre el 15 de mayo, en la fiesta de San Isidro.

Un interesante glaseado

La diferencia principal respecto a otras rosquillas san isidro está en la cobertura. Las de Santa Clara llevan una glasa blanca elaborada con clara de huevo que termina endureciéndose ligeramente al secarse. De ahí viene precisamente su nombre.

Las rosquillas tontas, por ejemplo, no llevan ningún tipo de cobertura. Son más simples y algo más secas. Las listas sí incorporan una capa dulce con limón y azúcar, mientras que las de Santa Clara destacan por ese acabado blanco tan reconocible que suele romperse ligeramente al morder.

Y sí, siguen vendiéndose cada año en los puestos de las Praderas de San Isidro junto al resto de dulces típicos de San Isidro Madrid.

Receta de rosquillas de Santa Clara paso a paso

La receta tradicional tiene dos partes muy claras: primero la masa frita y después la glasa. El resultado merece bastante la pena. Sobre todo recién hechas.

También conviene entender algo importante: las rosquillas listas y las de Santa Clara comparten la misma base. Lo que cambia realmente es la cobertura final.

Ingredientes para las rosquillas de Santa Clara

Para la masa

500 g de harina de trigo

2 huevos

100 ml de aceite de oliva suave

100 g de azúcar

50 ml de anís

1 cucharadita de levadura química

Ralladura de 1 limón

Aceite para freír

Para la glasa

2 claras de huevo

250 g de azúcar glas

Unas gotas de zumo de limón

Elaboración: cómo hacer la masa y freírlas

Empieza batiendo los huevos junto al azúcar hasta que la mezcla quede más cremosa. Después añade el aceite, el anís y la ralladura de limón. Poco a poco incorpora la harina mezclada con la levadura. Lo mejor es hacerlo sin prisas. La masa debe quedar suave y manejable, pero tampoco demasiado trabajada. Si se amasa en exceso, las rosquillas pierden parte de esa textura esponjosa tan típica. Forma pequeñas bolas y haz el agujero central con los dedos. No hace falta que queden perfectas. De hecho, las caseras suelen tener un aspecto algo irregular y ahí está parte de la gracia. Calienta abundante aceite entre 170 y 180 grados y fríelas por tandas hasta que estén doradas. Conviene no llenar demasiado la sartén para que el aceite mantenga bien la temperatura. Cuando estén listas, pásalas a papel absorbente.

Cómo hacer la glasa de clara de huevo

Aquí está el detalle que convierte una rosquilla tonta en una auténtica rosquilla de Santa Clara.

Bate las claras hasta que empiecen a espumar y añade poco a poco el azúcar glass junto con unas gotas de limón. La glasa debe quedar densa, pero todavía fluida. Algo parecido a una crema espesa.

y añade poco a poco el azúcar glass junto con unas gotas de limón. La glasa debe quedar densa, pero todavía fluida. Algo parecido a una crema espesa. Después sumerge la parte superior de cada rosquilla aún templada y déjalas secar sobre una rejilla.

sobre una rejilla. Con el paso de los minutos la cobertura se irá endureciendo ligeramente. Ese acabado blanco y algo crujiente es precisamente lo que caracteriza esta receta tradicional madrileña.

Las rosquillas de San Isidro: tontas, listas y de Santa Clara

Dentro de las rosquillas de San Isidro hay varias versiones clásicas. Las más conocidas son las tontas, las listas y las de Santa Clara.

Las rosquillas tontas son las más antiguas y simples. No llevan cobertura y tienen un sabor más neutro. Las listas añaden una capa dulce aromatizada normalmente con limón. Y las de Santa Clara utilizan la famosa glasa blanca de clara de huevo.

¿Cuánto tiempo aguantan las rosquillas de Santa Clara?

Se conservan bien entre 3 y 4 días en un recipiente hermético. Eso sí, la glasa puede ablandarse con la humedad con bastante facilidad. Lo ideal es consumirlas durante las primeras 24 o 48 horas para disfrutar mejor de la textura.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 1 hora

Porciones: 20-24 rosquillas

Información nutricional aproximada: 180 calorías por unidad

Tipo de cocina: Cocina tradicional madrileña

Tipo de comida: Dulce típico y repostería festiva