La receta más reconfortante y tradicional de Arguiñano: así se prepara la auténtica sopa de ajo vasca

La auténtica sopa de ajo vasca es una receta de lo más reconfortante, un buen básico que en estos tiempos que corren es esencial, Karlos Arguiñano nos descubre esta increíble receta.

Nada mejor que un buen plato de cuchara. Una buena sopa de ajo es un buen aliado del sabor.

Arguiñano tiene la receta más reconfortante y tradicional

Pese a que estamos comiendo cada vez mejor, la lucha contra los ultra procesados empieza con una simple sopa. Hacer un caldo no puede ser más sencillo, es cuestión de tiempo y de elegir los mejores ingredientes posibles.

El frío es la excusa perfecta para ponerse manos a la obra con una sopa.

Esta receta nos la descubre un Karlos Arguiñano que puede saber en primera persona cómo conseguir un plato de cuchara.

Nada más y nada menos que una sopa de ajo que es una de las más saludables que existe.

Así se prepara la auténtica sopa de ajo vasca

Esta sopa de ajo es una receta tradicional del País Vasco que Karlos Arguiñano nos descubre desde su programa. Una opción que también encontraremos en sus libros de recetas, una de las mejores opciones para regalar en estas fechas que tenemos por delante.

Ingredientes:

200 g de pan sopako (pan para sopa)

1 loncha de jamón serrano (80 g)

4 huevos

1 cabeza de ajo

2 l de caldo de pollo y jamón

Aceite de oliva virgen extra

Sal

1 cucharada y media de pimentón

1 guindilla cayena

Perejil

Elaboración de la receta sopa de ajo

Dora los ajos. Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una cazuela grande. Pela los dientes de ajo, introdúcelos (enteros) en la cazuela y dóralos un poco. Corta el jamón en daditos, añádelos y rehógalos un poco. Agrega también la guindilla. Agrega el pan. Con un cuchillo de sierra corta el pan en rebanadas finas e incorpóralas. Añade 1 cucharada de pimentón y el caldo, mezcla bien y cuece los ingredientes a fuego suave durante 25-30 minutos. Retira la guindilla y remueve los ingredientes con una varilla manual hasta que el pan de deshaga. Haz los huevos escalfados. Pon a calentar en una tartera (cazuela amplia y baja) abundante agua con una pizca de sal. Cuando empiece a hervir, casca los huevos, introdúcelos en la tartera y escálfalos durante 3-4 minutos. Retíralos a un plato y resérvalos. Sirve la sopa de ajo. Reparte la sopa en 4 platos, coloca un huevo en el centro de cada uno, espolvoréalos con un poco de pimentón y decóralos con unas hojas de perejil.

Este tipo de sopa tradicional la puedes adaptar a tu día a día, con un poco de sopa para darle el toque especial, esos fideos que le darán una ligereza mayor o una buena sopa de Navidad para quizás incorporarla a estos días tan especiales.

Es un buen básico que no puedes dejar escapar y te permitirá conocer en primera persona lo mejor de una mezcla de ingredientes que no puedes dejar escapar. Hazte con esta mezcla para hacer realidad ese cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que te acompañará en estos días.