Receta de limonada de San Isidro: la bebida típica de la pradera

La limonada de San Isidro tiene algo especial. No es solo una bebida fría para acompañar las fiestas madrileñas de mayo. Hay tradición detrás, recuerdos familiares y esa costumbre tan castiza de reunirse en la pradera con comida sencilla, rosquillas y algo fresco para combatir el calor de la tarde.

Porque sí, aunque mucha gente la llama limonada, en realidad esta receta típica madrileña lleva vino. Y bastante sabor. Son populares también en San Isidro las famosas rosquillas de Santa Clara, las ricas rosquillas tontas y listas de San Isidro o también una receta rápida y fácil de hacer en casa, como las rosquillas tontas y listas en freidora de aire.

No es una bebida complicada. De hecho, precisamente ahí está parte de su encanto. Se hace con ingredientes muy normales y el resultado queda muchísimo mejor de lo que parece al leer la receta. Eso sí, tiene un pequeño truco: el reposo.

Ingredientes para la limonada de San Isidro

1 litro de vino tinto suave

limones grandes

1 naranja

4 cucharadas de azúcar

1 rama de canela

500 ml de agua fría

Hielo al gusto

Algunas personas añaden un chorrito de vermut o incluso algo de licor, pero la receta más tradicional suele ser bastante sencilla. Vino, cítricos y paciencia.

Cómo preparar la limonada madrileña paso a paso

Lo primero es lavar muy bien los limones y la naranja. Parece un detalle menor, pero como parte de la piel va directamente a la mezcla, merece la pena hacerlo bien para evitar sabores extraños. Después corta uno de los limones y la naranja en rodajas finas. El otro limón puedes exprimirlo directamente para aportar más intensidad. En una jarra grande añade el vino tinto, el zumo de limón, las rodajas de fruta, el azúcar y la rama de canela. Remueve despacio hasta que el azúcar empiece a integrarse. La limonada no debe beberse recién hecha. Necesita reposar varias horas en la nevera para que los sabores se mezclen de verdad. Mucha gente la prepara la noche anterior y honestamente se nota muchísimo la diferencia. El vino pierde parte de la fuerza inicial y los cítricos dejan un sabor más fresco y equilibrado. Cuando vayas a servirla, añade el agua fría y bastante hielo.

Por qué esta bebida sigue siendo tan típica en San Isidro

Madrid tiene muchas recetas ligadas a sus fiestas populares, pero la limonada ocupa un sitio bastante especial porque está asociada a algo muy concreto: pasar el día al aire libre.

Durante San Isidro, miles de personas siguen reuniéndose en la pradera para comer, bailar chotis, escuchar música o simplemente disfrutar del ambiente. Y cuando llega el calor de mayo, esta bebida entra sola.

Además, tiene ese punto de receta antigua que pasa de generación en generación sin demasiadas medidas exactas. Hay casas donde se hace más dulce, otras donde el vino tiene más protagonismo y algunas donde incluso añaden melocotón o manzana troceada.

El mejor vino para preparar la limonada

Aquí no hace falta gastar mucho dinero. De hecho, usar un vino demasiado potente o demasiado caro casi empeora el resultado. Lo ideal es elegir un tinto joven, suave y afrutado. Algo fácil de beber.

Muchos madrileños utilizan vinos de mesa sencillos porque la fruta y el azúcar ya transforman bastante el sabor final. Si el vino tiene demasiado cuerpo, la limonada puede quedar algo pesada.

También conviene servirla muy fría. Muchísimo. Casi granizada si hace calor.

Información básica de la receta

Tiempo de preparación: 15 minutos + reposo

Porciones: 6 personas

Tipo de cocina: Cocina tradicional madrileña

Tipo de comida: Bebida típica festiva

Información nutricional aproximada: unas 120 calorías por vaso