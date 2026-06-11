Postres canarios: los dulces más típicos de las islas que tienes que probar y cómo hacerlos

La gastronomía canaria suele asociarse rápidamente a las papas arrugadas, el mojo o el pescado fresco. Sin embargo, quien haya pasado unos días recorriendo las islas sabe que los postres también tienen mucho que decir. Y bastante.

La repostería tradicional de Canarias posee una identidad muy marcada. No es casualidad. Durante siglos, el archipiélago ha sido un punto de encuentro entre culturas, rutas comerciales y tradiciones culinarias llegadas de lugares muy distintos. Ese mestizaje también acabó reflejándose en los dulces.

Hay ingredientes que aparecen constantemente: el gofio, las almendras, el queso fresco, el plátano o la miel de palma. Son productos profundamente ligados al territorio y que han dado lugar a recetas que apenas se encuentran fuera de las islas.

Los postres canarios más típicos

Hay recetas que se han convertido en auténticos símbolos de la repostería canaria.

Bienmesabe: el postre canario por excelencia

Si hubiera que escoger un dulce capaz de representar a Canarias, muchos señalarían el bienmesabe. Su nombre ya invita a probarlo. Y normalmente cumple lo que promete.

La receta tradicional combina almendra molida, azúcar, huevo y limón. El resultado es una crema densa, aromática y muy intensa en sabor. No es un postre ligero, pero precisamente ahí reside buena parte de su encanto.

Frangollo: el arroz con leche canario hecho con harina de millo

El frangollo tiene algo de cocina casera, de esas recetas que pasan de generación en generación.

Se prepara con millo triturado, leche, azúcar, canela y piel de limón. Muchas versiones incorporan almendras y pasas, lo que aporta textura y matices adicionales.

Truchas de batata: las empanadillas dulces de Navidad

Son pequeñas empanadillas rellenas habitualmente de batata dulce, almendra, azúcar y especias aromáticas. Después se fríen y se cubren con azúcar.

Aunque actualmente pueden encontrarse fuera de la temporada navideña, siguen estando muy asociadas a las celebraciones familiares y a las reuniones típicas de diciembre.

Príncipe Alberto: el postre de chocolate de La Palma

Pocos visitantes esperan encontrar un postre con un nombre tan peculiar.

El Príncipe Alberto es una especialidad muy popular en La Palma y suele gustar especialmente a quienes disfrutan del chocolate. Lleva además galletas trituradas, almendras y avellanas.

Rapadura: el caramelo de miel de palma

En la Gomera hacen rapadura con miel de palma, azúcar y frutos secos. Una especie de turrón o caramelo denso.

Quesadilla herreña: el postre de queso de El Hierro

El Hierro tiene uno de los dulces más reconocibles de Canarias. La quesadilla herreña mezcla queso fresco, huevos, azúcar, anís y limón. Es como un bizcocho suave.

Mousse de gofio

El gofio forma parte de la identidad gastronómica canaria y también ha encontrado su espacio en la repostería moderna.

La mousse de gofio es un buen ejemplo, con su textura espumosa y ligera.

Los ingredientes base de la repostería canaria

Detrás de muchas recetas aparecen una serie de ingredientes que se repiten una y otra vez. Son los auténticos protagonistas silenciosos de la repostería isleña.

Qué es la miel de palma y por qué es tan especial

La miel de palma no puede faltar en Canarias, obtenida de algunas palmeras y luego concentrada cociéndose. Un sabor tostado, contundente.

Qué es el gofio y cómo se usa en postres

El gofio es una especie de harina de cereales que se usa mucho en la repostería canaria. Aporta textura y un sabor peculiar.

El plátano de Canarias en la repostería isleña

El plátano aparece constantemente en la cocina canaria. Su dulzor natural lo convierte en un ingrediente perfecto para bizcochos, tartas, cremas y postres caseros. También suele combinar muy bien con chocolate, queso fresco o frutos secos.

Cómo hacer bienmesabe canario en casa: receta paso a paso

La preparación tradicional comienza elaborando un almíbar con azúcar y agua. Cuando alcanza el punto adecuado se incorpora la almendra molida y la ralladura de limón. Después se añaden las yemas mientras se remueve constantemente para conseguir una textura cremosa y homogénea.

Cómo hacer frangollo canario en casa: receta paso a paso

El frangollo requiere cocer el millo triturado junto con leche, azúcar, canela y piel de limón.

A medida que la mezcla espesa se incorporan las pasas y las almendras. Una vez terminado, se deja enfriar completamente.

Con qué bebidas acompañar los postres canarios

Los vinos dulces elaborados en las propias islas suelen ser una de las mejores opciones para acompañar estos postres.

También funcionan muy bien con café, especialmente después de una comida larga. Algunas personas prefieren una infusión suave para apreciar mejor los matices de recetas como el bienmesabe o la quesadilla herreña.