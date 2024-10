Pasta carbonara sin nata: la receta tradicional italiana en 15 minutos

La pasta carbonara sin nata no es una variación de la “tradicional” pasta a la carbonara con beicon, cebolla y nata, sino exactamente lo contrario. Esta segunda preparación que aquí veremos nada tiene que ver con la tradicional pasta carbonara italiana. Aquí el único producto lácteo va a ser el queso pecorino y no hay nata por ninguna parte. Por otro lado, en vez de beicon lleva guanciale, papada o carrillera de cerdo preparada de forma similar al beicon, aunque curada con pimienta y otras especias, que no es tan fácil de conseguir en España. Por esta razón, veremos que se puede reemplazar con panceta. La preparación puede variar entre los 15 y 20 minutos y va a depender de la manera como se lleven a cabo los diferentes pasos.

Se dice que la pasta carbonara se originó en sectores humildes de Roma, la ciudad, no el imperio, y que la referencia al carbone podría deberse a que era una comida común entre los trabajadores de las minas de carbón de los Apeninos, en cuyo caso no sería romana. Otros opinan que el nombre se debería al aspecto de la pasta, con una salsa blanca salpicada con los puntos negros de la pimienta. Su aparición en los recetarios italianos es bastante reciente, en los años 30 del siglo pasado, y debe parte de su fama a que fue un plato popular entre las tropas americanas que llegaron a Roma en 1944.

Ingredientes:

350 gramos de espaguetis

4 yemas de huevo

200 gramos de queso pecorino rallado

200 gramos de panceta

Aceite de oliva virgen extra

Pimienta negra recién molida

Cómo preparar esta pasta carbonara sin nata:

Calentar una olla con agua y sal. Calentar una sartén con unas gotas de aceite y poner la panceta, cortada en tiras, para que se dore. Apagar y reservar. Batir en un bol las yemas de huevo, agregar el queso rallado y abundante pimienta negra, o al gusto. Se puede agregar un poco de agua de la pasta para facilitar la mezcla de estos ingredientes. Una vez que el agua hierva agregar los espaguetis y cocinar el tiempo indicado en el paquete, removiendo de vez en cuando para que no se pegue. Escurrir la pasta, agregar la salsa de inmediato y revolver, para que esta termine de hacerse al calor de la pasta. Pondremos el conjunto a punto de sal y de otras especias, al gusto. Un toque de ajo molido siempre le irá bien. Agregar la panceta cortada en trozos y algo más de queso pecorino, y servir.

Información nutricional: 2740 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Almuerzo

Prepara esta deliciosa pasta carbonara sin nata, siguiendo la receta tradicional italiana y en tan solo 15 minutos, y si tienes algún problema para conseguir el pecorino auténtico puedes reemplazarlo por queso parmesano, y el plato se seguirá manteniendo cercano a su sabor original.