Parece soja pero no lo es: Boticaria García aclara las diferencias y cuál es mejor tomar para tener una alimentación más sana

La boticaria García nos presenta un alimento que puede ayudarnos a tener una alimentación más sana, aunque parece soja no lo es. Es hora de empezar a prepararse para darlo todo, con una serie de detalles que, sin duda alguna deberemos conocer. La alimentación saludable va ganando terreno y lo hace de tal forma que deberemos prepararnos para lo mejor. Son tiempos de cambios y de aprovechar al máximo estos elementos que tenemos en nuestro poder.

Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Cuando la soja no es la única alternativa, sino que descubrimos que hay un alimento que se le parece mucho, pero nada tiene que ver con ella. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que podemos conseguir con la ayuda de una serie de detalles que serán esenciales. Este tipo de elementos pueden acabar siendo claves en unas jornadas en las que todo suma. No es soja, se le parece y esta farmacéutica y nutricionista nos enseñará a conocer sus propiedades.

No lo es aunque parece soja

Nos puede sorprender, pero quizás hemos comido este alimento más veces de lo que nos hubiéramos imaginado. Estamos ante un producto que se usa en determinadas conservas, en especial en esas ensaladas chinas que pueden gustarnos y sacarnos de más de un apuro.

Las conservas ya van preparadas casi para comer, con un sabor avinagrado que nos apasiona y siendo uno de sus principales conservantes. Cada detalle cuenta y en especial cuando estamos tratando de cuidar al máximo una alimentación que quizás hasta el momento no sabíamos que fuera tan importante.

La soja es una de las novedades que hemos ido incorporando en estas fechas, de tal forma que quizás nos ha descubierto un elemento clave para una combinación de sabores que pueden ser esenciales. Es momento de saber un poco más esta combinación de alimentos que pueden ser esenciales.

Con una buena mezcla de ingredientes podremos conseguir los mejores alimentos en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Un alimento que puede ser uno de los más saludables, incluso pasando por encima de esa soja que quizás pensábamos que estábamos comiendo.

Boticaria García aclara las diferencias entre estos alimentos

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Una alimentación sana es algo que todos necesitamos, en especial en estos días en los que podremos empezar a tener en cuenta algunas situaciones del todo inesperadas. Una conserva que nos ahorrará tiempo puede acabar siendo esencial en estos tiempos que corren.

Este vídeo viral de la Boticaria García se ha convertido en tendencia al descubrirnos una serie de cambios que pueden ser esenciales. Habrá llegado el momento de apostar claramente un cambio de tendencia que puede ser clave en estos días en los que apostamos por una alimentación sana y quizás rápida.

Los expertos de Lékue, además de tener herramientas para cocinar todo tipo de platos, nos explican un poco más las propiedades de este alimento que puede confundirse con la soja: «La judía mungo destaca, como ya hemos comentado, por su alto aporte proteico. De hecho, es la legumbre más rica en proteínas después de la soja. Aporta unos 24 g de proteína por cada 100 g. Pero, además, es rica en hidratos de carbono complejos y fibra, y baja en grasas, por lo que es un buen alimento para contribuir a bajar el colesterol sanguíneo. Además, la judía mungo también es un buen alimento para ayudar a regular la presión arterial, ya que es muy rica en potasio y baja en sodio. Es una buena fuente de hierro y, por tanto, contribuye en la prevención de la anemia y al mantenimiento del correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Asimismo, es rica en magnesio y fósforo, nutrientes necesarios para el buen estado de los huesos, de los músculos y del sistema nervioso. La judía mungo también es una buena fuente de ácido fólico y otras vitaminas del grupo B, que intervienen en el metabolismo de los hidratos de carbono y en la producción de energía, y en vitamina A, esencial para el buen estado de la piel, los huesos, los dientes y la visión, además de tener un poder antioxidante».

Siguiendo con la misma explicación: «La presencia de la judía mungo en la cocina oriental es muy extendida. En la India, se usa la semilla pelada para preparar uno de sus platos más típicos, el dahl, que combina judías mungo con arroz. En otras regiones orientales, se utiliza para la preparación de las dosas, unas tortitas que se toman en el desayuno, o para la elaboración de fideos celofán. Un manera muy popular de tomarlas actualmente es en germinados que se añaden como ingrediente a una gran variedad de ensaladas o preparaciones ligeramente cocidas. También se usa habitualmente en guisos y estofados especiados y combinados con hortalizas o cereales. En este caso, es necesario dejar las judías en remojo unas 8-10 horas y cocerlas posteriormente unos 20-30 minutos. Es importante retirarlas del fuego a tiempo para evitar que se les abra la piel y se deshagan».