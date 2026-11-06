Nutella casera saludable: crema de chocolate elaborada con avellanas y dátiles sin azúcar añadido

Las cremas de cacao para untar son un clásico de los desayunos y las meriendas, pero muchas de las opciones comerciales contienen azúcar añadido y otros ingredientes que no siempre encajan con las preferencias de quienes buscan una receta más sencilla. Preparar una versión casera como la Nutella casera saludable permite elegir qué se incorpora, ajustar el dulzor y conseguir una textura adaptada al gusto personal.

Esta propuesta, publicada en CityMagazine, combina avellanas tostadas, anacardos, cacao puro y dátiles para obtener una crema intensa y suave, sin necesidad de añadir azúcar refinado, aceite ni leche. La receta requiere pocos ingredientes y una batidora potente, aunque conviene dedicar tiempo a triturar los frutos secos para que liberen sus aceites naturales y se transformen en una pasta cremosa. Los dátiles se hidratan previamente y se convierten en un puré que endulza la mezcla y ayuda a integrar los componentes. La cantidad de cacao puede modificarse según se prefiera un sabor más intenso o más suave, mientras que el agua del remojo permite regular la consistencia.

La Nutella casera saludable que puedes preparar

El resultado puede acompañar tostadas, tortitas, gachas de avena o fruta fresca. Es una alternativa casera interesante, pero no debe confundirse con un alimento sin calorías ni consumirse sin medida: los frutos secos y los dátiles también aportan energía y azúcares.

Crema de chocolate con avellanas y dátiles

Ingredientes para preparar la crema

200 g de avellanas tostadas y peladas.

100 g de anacardos crudos.

Entre 10 y 12 dátiles jugosos, unos 110-120 g sin hueso.

De dos a tres cucharadas rasas de cacao puro en polvo.

Una cucharadita de extracto de vainilla.

Una pizca de sal marina.

De tres a seis cucharadas de agua tibia.

Cómo hacer la Nutella casera paso a paso

Hidratar los dátiles

Coloca los dátiles en un recipiente y cúbrelos con agua caliente. Déjalos en remojo durante unos 15 minutos, hasta que estén blandos. Después, escúrrelos, retira los huesos y, si lo deseas, quita la piel para conseguir una mezcla más fina. Reserva el agua del remojo: se utilizará para triturarlos y ajustar la textura al final.

Triturar los frutos secos

Pon las avellanas y los anacardos en una batidora potente o una picadora adecuada para frutos secos. Tritura en intervalos, deteniéndote de vez en cuando para retirar la mezcla de las paredes con una espátula.

Al principio quedará una especie de harina; después, una pasta espesa que irá volviéndose más fluida a medida que los frutos secos liberen sus aceites.

El proceso puede durar entre 10 y 15 minutos, según el aparato. Evita mantener el motor funcionando sin pausas para que no se caliente en exceso y sigue las indicaciones del fabricante. La mezcla estará lista cuando tenga una textura uniforme y untuosa.

Preparar el puré de dátiles

Tritura los dátiles hidratados con unas tres cucharadas del agua reservada hasta obtener un puré homogéneo. Si siguen demasiado firmes, añade un poco más de líquido, siempre de forma gradual. Conviene no incorporar demasiada agua de golpe, porque después será más difícil espesar la crema.

Integrar el cacao y los demás ingredientes

Añade al puré la pasta de avellanas y anacardos, el cacao en polvo, la vainilla y la pizca de sal. Tritura de nuevo hasta que todos los ingredientes queden bien mezclados y desaparezcan los grumos. Prueba la crema y ajusta el cacao si buscas un sabor más intenso. La sal, aunque se utiliza en poca cantidad, ayuda a realzar el contraste entre el cacao y el dulzor de los dátiles.

Ajustar la consistencia

Si la crema queda demasiado espesa, añade agua del remojo poco a poco y mezcla brevemente después de cada incorporación. Hazlo con moderación: unas cucharadas pueden cambiar bastante la textura.

Ten en cuenta que la preparación se endurecerá al enfriarse, por lo que es preferible dejarla ligeramente más fluida de lo que deseas al servirla.

Cómo conservar la Nutella casera saludable y con qué acompañarla

Pasa la crema a un tarro de cristal limpio, ciérralo y guárdalo en el frigorífico. La receta original propone consumirla en un plazo de hasta 10 días, aunque la duración real dependerá de la higiene durante la preparación, la temperatura y la cantidad de agua añadida. Utiliza siempre una cuchara limpia para servirla.

Al enfriarse, la crema puede quedar más firme. Para recuperarla, déjala a temperatura ambiente entre cinco y diez minutos antes de untarla. Combina bien con tostadas, tortitas, avena, plátano, fresas o manzana. También puede utilizarse como relleno de crepes o como acompañamiento de yogur natural.

La Organización Mundial de la Salud recomienda limitar los azúcares libres, incluidos los añadidos a los alimentos, como parte de una alimentación saludable.