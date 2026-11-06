El Gobierno interviene el mercado del aceite de oliva por primera vez en democracia y retira el 12% de la producción

Tras varias semanas de incertidumbre, finalmente el Ministerio de Agricultura se ha decidido a hacer lo que ningún gobierno había hecho en lo que llevamos de democracia y ha intervenido el mercado del aceite de oliva para subir los precios que perciben los agricultores, que están por los suelos desde que empezara la cosecha (a inicios de octubre) debido al exceso de stock.

La medida afecta a todas las almazaras de nuestro país, que deberán retirar del mercado el 12% del aceite que vayan a producir en lo que queda de la campaña 2026/2027. Evidentemente, retirar no significa destruir, dado que el producto afectado quedará almacenado en instalaciones «propias o ajenas» -ha explicado Agricultura- hasta el 30 de septiembre del año próximo.

En total, esto equivale a prohibir la venta de 188.000 toneladas. Para calibrar la magnitud de la decisión que ha tomado el Ejecutivo, baste recordar que esa cantidad de aceite es más de lo que produce Marruecos en un solo año y casi bastaría para abastecer durante un año a Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega, que entre todos consumen unas 215.000 toneladas por año.

Para España, en cambio, esas casi 200.000 toneladas equivalen apenas a una décima parte de su stock anual y es la cantidad suficiente que, según cálculos del Ministerio, hay que retirar para que los precios que perciben los productores vuelvan a situarse por encima del umbral de rentabilidad.

Se trata de una medida que las organizaciones agrarias y las cooperativas llevaban pidiendo desde hacía semanas y que, en su opinión, ha llegado incluso más tarde de la cuenta. Lo cierto es que, cuando hace un mes que ha empezado la campaña, la situación sobre el terreno ya es dramática. Según los últimos datos publicados por el departamento que dirige Luis Planas, actualmente el precio del kilo de aceite en origen (es decir, en el primer eslabón de la cadena alimentaria) están un 53% por debajo de la media de las dos cosechas anteriores y un 43% por debajo de la media de los últimos cuatro años.

En la práctica, esto significa que la mayor parte de los intermediarios están pagando por debajo de los 3,5 euros el kilogramo, circunstancia que resulta preocupante ya que, según un reciente estudio elaborado por la Diputación de Jaén y con la colaboración del profesor Manolo Parra, hasta una cuarta parte del olivar español no tiene garantizada su supervivencia por debajo de ese umbral.

(habrá ampliación)