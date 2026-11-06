Cuerpo se estrena con un lapsus: dice que las dos megatragedias se han producido ¡en la línea de AVE Madrid-Barcelona!

Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno, ministro de Economía y, desde este miércoles, también ministro de Transportes y Movilidad Sostenible en reemplazo de Óscar Puente, dice que las dos megatragedias ferroviarias de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) en las que han fallecido en los últimos meses 115 personas, se produjeron en la línea de AVE Madrid-Barcelona y no en la línea Madrid-Sevilla.

Cuerpo, entrevistado este jueves por La Séptima, televisión sanchista, en el comienzo de sus emisiones, confundió dos de las principales líneas de conexión desde Madrid, a la hora de hablar de dos accidentes ferroviarios con fallecidos y que, en el caso de Urda, han derivado en la dimisión del anterior ministro de Transportes, Óscar Puente.

«Estamos llevando a cabo las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad en este caso, hablando de manera muy concreta, en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, que es donde hemos sufrido los dos accidentes mortales en menos de nueve meses», afirmó Carlos Cuerpo, en su intervención en la entrevista de Javier Ruiz.

Esto es lo que pasa cuando a un incauto como es el ministro y vicepresidente Cuerpo @carlos_cuerpo le endosan un marrón de un día para otro. Parece que ni siquiera se ha enterado donde han sido los dos accidentes. Qué fuerte y qué pena! https://t.co/K7XxCCRbRR — Marta Pastor (@MartaPastor) November 5, 2026

El ministro y vicepresidente de Sánchez confundió dos líneas, en un lapsus que las redes sociales han convertido en viral y que se ha traducido en numerosas críticas hacia el propio Cuerpo y hacia el presidente del Gobierno, por su nombramiento como titular de Transportes y Movilidad Sostenible.

Pedro Sánchez, en el anuncio de Cuerpo como nuevo ministro de Transportes, resaltó que este asumiría «de forma transitoria» la cartera, junto a la de Economía, que ya lideraba, y la vicepresidencia primera del Gobierno. «Ha demostrado en esta legislatura una enorme capacidad de gestión, integridad y un talante que necesita el país», destacó el jefe del Ejecutivo sobre su mano derecha. «Estoy convencido de que hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por Puente», recalcó en su comparecencia desde el Palacio de la Moncloa.