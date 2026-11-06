Accidente de tren en España

Cuerpo se estrena con un lapsus: dice que las dos megatragedias se han producido ¡en la línea de AVE Madrid-Barcelona!

El nuevo ministro de Transportes confunde las líneas de AVE a la vez que habla de "garantizar la seguridad"

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Cuerpo se estrena con un lapsus: dice que las dos megatragedias se han producido ¡en la línea de AVE Madrid-Barcelona!
Javier Ruiz y Carlos Cuerpo.
Nacho Atanes

Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno, ministro de Economía y, desde este miércoles, también ministro de Transportes y Movilidad Sostenible en reemplazo de Óscar Puente, dice que las dos megatragedias ferroviarias de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) en las que han fallecido en los últimos meses 115 personas, se produjeron en la línea de AVE Madrid-Barcelona y no en la línea Madrid-Sevilla.

Cuerpo, entrevistado este jueves por La Séptima, televisión sanchista, en el comienzo de sus emisiones, confundió dos de las principales líneas de conexión desde Madrid, a la hora de hablar de dos accidentes ferroviarios con fallecidos y que, en el caso de Urda, han derivado en la dimisión del anterior ministro de Transportes, Óscar Puente.

«Estamos llevando a cabo las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad en este caso, hablando de manera muy concreta, en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, que es donde hemos sufrido los dos accidentes mortales en menos de nueve meses», afirmó Carlos Cuerpo, en su intervención en la entrevista de Javier Ruiz.

El ministro y vicepresidente de Sánchez confundió dos líneas, en un lapsus que las redes sociales han convertido en viral y que se ha traducido en numerosas críticas hacia el propio Cuerpo y hacia el presidente del Gobierno, por su nombramiento como titular de Transportes y Movilidad Sostenible.

Pedro Sánchez, en el anuncio de Cuerpo como nuevo ministro de Transportes, resaltó que este asumiría «de forma transitoria» la cartera, junto a la de Economía, que ya lideraba, y la vicepresidencia primera del Gobierno. «Ha demostrado en esta legislatura una enorme capacidad de gestión, integridad y un talante que necesita el país», destacó el jefe del Ejecutivo sobre su mano derecha. «Estoy convencido de que hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por Puente», recalcó en su comparecencia desde el Palacio de la Moncloa.

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