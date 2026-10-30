Las gambas a la plancha suelen ser una apuesta segura cuando se tienen invitados o nos apetece preparar algo especial sin necesidad de estar demasiado tiempo en la cocina. Y es que, a diferencia de otros platos de marisco, apenas requieren preparación. Sin embargo, muchas personas las cocinan de la misma manera, colocando la sartén al fuego, echando un poco de aceite y después, las gambas. Sin embargo, ese gesto que parece tan normal es precisamente lo que Dani García recomienda evitar. El cocinero andaluz asegura que, si el marisco es bueno, no necesita aceite ni tampoco ajo o limón para estar delicioso.

El chef de Marbella, que durante su trayectoria consiguió tres estrellas Michelin para su antiguo restaurante, habló de esta cuestión en uno de los vídeos de su canal Como Dani. Y no se limitó a decir que había que cocinar las gambas sin aceite, sino que enseñó cómo hacerlo con sal, unas gotas de agua y papel de aluminio. Una manera de prepararlas que sirve tanto para la gamba blanca como para la roja y que tiene otra ventaja ya que evita que acabemos con las manos llenas de grasa cuando llega el momento de pelarlas.

Un chef andaluz sobre cómo hacer gambas a la plancha: «Para que conserven todo el sabor, no llevan aceite, ajo ni limón; solo agua y un poco de sal»

«Aceite no, por favor, no». Así de claro lo dice Dani García cuando explica cómo prepara el marisco a la plancha. El cocinero considera que añadirlo es un error porque, al trabajar con temperaturas altas, la grasa puede quemarse y dejar un sabor que nada tiene que ver con el de una buena gamba. Además, el aceite termina impregnando la cáscara, provocando que luego al ir a pelarlas nos llenemos los dedos de grasa y además, que cueste hacerlo.

Lo que propone el chef andaluz es utilizar la plancha bien caliente, repartir un poco de sal gruesa y colocar las gambas sin echarles nada más por encima. Después llega el detalle que puede sorprender: añade unas gotas de agua alrededor y las tapa con papel de aluminio. Con el calor se forma vapor, que ayuda a que se hagan también por dentro mientras la parte inferior sigue en contacto con la plancha. Tampoco recomienda añadir ajo, perejil ni limón. No porque esos ingredientes no puedan combinar con el marisco, sino porque prefiere que se note el sabor de las gambas.

Cómo preparar gambas a la plancha con agua y sal

La receta apenas lleva ingredientes, pero hay que tenerlo todo a mano antes de empezar. La plancha debe estar caliente y la cocción es rápida, así que no es el momento de ponerse a buscar la sal o cortar el papel de aluminio. Los tiempos que utiliza Dani García son una referencia ya que una gamba blanca mediana no tarda lo mismo que una roja grande.

Ingredientes:

4-6 gambas blancas o rojas.

Sal gruesa.

Unas gotas de agua.