Ofertas flash Amazon del día, en directo: productos rebajados por tiempo limitado y ofertas del viernes 6 de noviembre
Repasaremos los descuentos más interesantes en tecnología, hogar, pequeños electrodomésticos, moda, belleza y productos para toda la familia
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Ofertas flash de Amazon, en directo: descuentos y rebajas por tiempo limitado de hoy 5 de noviembre
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Arrancamos una nueva jornada con una selección de las mejores ofertas de Amazon para empezar el fin de semana ahorrando. Noviembre avanza y la campaña de Navidad está cada vez más cerca, por lo que estos días son una buena oportunidad para adelantar compras y encontrar regalos a precios más económicos. Repasaremos los descuentos más interesantes en tecnología, hogar, pequeños electrodomésticos, moda, belleza y productos para toda la familia.
Ofertas flash Amazon del día, en directo: productos rebajados por tiempo limitado y ofertas del viernes 6 de noviembre
La batidora de mano Cecotec PowerGear 1500 XL Pro baja de 41,90 a 35,90 euros en Amazon, con un 14 % de descuento
La batidora de mano Cecotec PowerGear 1500 XL Pro está disponible en Amazon por 35,90 euros, frente a los 41,90 euros de su precio recomendado. Este modelo cuenta con una potencia de 1.500 W, 21 velocidades y función turbo para adaptar su funcionamiento a diferentes preparaciones. Incorpora un brazo XL, una cuchilla de cuatro hojas con recubrimiento de titanio y un engranaje de metal para mejorar su resistencia. Además, incluye accesorios para facilitar tareas como triturar, mezclar y preparar cremas, purés o salsas en casa.
El pack de cuatro organizadores de armario TidyIsles baja de 39,99 a 29,99 euros en Amazon, con un 25 % de descuento
Este pack de cuatro organizadores plegables y apilables de TidyIsles está disponible en Amazon por 29,99 euros, frente a los 39,99 euros de su precio habitual. Están pensados para aprovechar mejor el espacio dentro de armarios, cajones y estanterías, mantener la ropa y otros accesorios ordenados y facilitar la organización del hogar. Además, su diseño plegable permite guardarlos cómodamente cuando no se utilizan. Cada organizador sale por 7,50 euros.
La almohadilla eléctrica Cecotec para aliviar el frío baja de 23,90 a 16,90 euros en Amazon, con un 29 % de descuento
La almohadilla eléctrica Cecotec HeatConfort 4000 ThermalPad está disponible en Amazon por 16,90 euros, frente a los 23,90 euros de su precio recomendado. Con unas dimensiones de 35 x 40 centímetros y una potencia de 100 W, está diseñada para proporcionar calor localizado en zonas como las lumbares, el cuello y los hombros. Cuenta con nueve niveles de temperatura y un controlador LCD para regular el calor según las preferencias de cada momento. Una opción práctica para combatir el frío y disfrutar de un extra de confort durante los meses de invierno.
La afeitadora Braun Series 5 baja de 154,99 a 79,99 euros en Amazon, con un 48 % de descuento
La Braun Series 5 52-A1820SI está disponible en Amazon por 79,99 euros, frente a los 154,99 euros de su precio recomendado. Esta afeitadora eléctrica para hombre permite el afeitado tanto en seco como en mojado y cuenta con dos modos para adaptar el funcionamiento a las necesidades de cada momento. Es recargable y ofrece hasta 50 minutos de autonomía, además de incluir dos accesorios. Una opción interesante para cuidar la barba y conseguir un afeitado cómodo en casa.
El taladro atornillador inalámbrico LEEIKOO baja de 69,99 a 66,49 euros en Amazon, con un 5 % de descuento
El taladro atornillador eléctrico LEEIKOO de 21 V está disponible en Amazon por 66,49 euros, frente a los 69,99 euros de su precio recomendado. Este modelo ofrece un par máximo de 42 Nm, dos velocidades y 18+1 ajustes de par para adaptarse a diferentes trabajos de bricolaje y reparaciones domésticas. Incluye dos baterías de 2.0 Ah, una luz LED para trabajar en zonas con poca iluminación y un juego de 14 accesorios. Una herramienta práctica para montar muebles, realizar pequeñas reparaciones y afrontar tareas de bricolaje en casa.
Las gotas de drenaje linfático Herrsiy bajan de 19,99 a 17,99 euros en Amazon, con un 10 % de descuento
Las gotas de drenaje linfático de Herrsiy están disponibles en Amazon por 17,99 euros, frente a los 19,99 euros de su precio habitual. Este producto contiene una mezcla de ingredientes de origen vegetal y se presenta en formato líquido para facilitar su consumo. Se comercializa como complemento de apoyo al drenaje linfático, aunque conviene tener en cuenta que no hay que dar por demostrados sus supuestos beneficios sin evidencia científica que los respalde.
El iPhone 18 Pro de 256 GB en color burdeos por 1.449 euros en Amazon
El Apple iPhone 18 Pro de 256 GB está disponible en Amazon por 1.449 euros en su elegante acabado burdeos. Este smartphone incorpora una pantalla Super Retina XDR de 6,3 pulgadas con tecnología ProMotion, el chip A20 Pro y una batería diseñada para ofrecer una gran autonomía. En el apartado fotográfico, destaca su cámara Fusion de 48 megapíxeles con apertura variable, pensada para conseguir imágenes de gran calidad y adaptarse a diferentes condiciones de luz. Una opción para quienes buscan un móvil de gama alta con prestaciones avanzadas.
La vaporeta de mano PANCHOR baja de 40,99 a 37,99 euros en Amazon, con un 7 % de descuento
La vaporeta de mano PANCHOR está disponible en Amazon por 37,99 euros, frente a los 40,99 euros de su precio habitual. Este limpiador a vapor cuenta con una potencia de 1.050 W y un depósito de 350 ml, además de un sistema de calentamiento rápido para facilitar las tareas domésticas. Incluye 10 accesorios para adaptarse a distintas superficies y rincones de la cocina, el baño y otras zonas de la casa.
Amazon arranca el viernes con descuentos en hogar, tecnología y productos para el día a día
Amazon comienza este viernes 6 de noviembre con descuentos en todo tipo de productos, desde pequeños electrodomésticos y artículos para el hogar hasta tecnología, moda y belleza. Con el fin de semana a las puertas y la Navidad cada vez más cerca, es un buen momento para aprovechar las rebajas, renovar algunos imprescindibles de casa o empezar a buscar regalos.
El pack de 32 pilas AA Energizer baja de 19,99 a 15,19 euros en Amazon, con un 24 % de descuento
El paquete de 32 pilas alcalinas AA de Energizer está disponible en Amazon por 15,19 euros, frente a los 19,99 euros de su precio recomendado. Estas baterías de 1,5 V están pensadas para alimentar todo tipo de dispositivos domésticos y aparatos electrónicos, desde mandos a distancia hasta juguetes o pequeños accesorios. Según el fabricante, ofrecen una vida útil de almacenamiento de hasta siete años y vienen en un embalaje 100 % reciclable. Con esta oferta, cada pila sale por aproximadamente 0,47 euros.