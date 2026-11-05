Jorge Rey alerta de la llegada de una borrasca profunda a España: «Llega con fuerza y amenaza con un cambio importante del tiempo»

Jorge Rey, o como se conoce coloquialmente en redes sociales, el niño meteorólogo, ha lanzado un aviso en el que afirma que más de doscientos litros caerán al oeste de Andalucía y en el norte de Extremadura. De esta forma anuncia que durante la semana llegarán fuertes tormentas al oeste de la península. A través de su canal de YouTube ha compartido su pronóstico del tiempo basándose en la tradición popular de las cabañuelas y el análisis de modelos a largo plazo.

Pronóstico de Jorge Rey

El joven brugalés ha afirmado que a partir del domingo a las 8 de la tarde comenzará a llegar una borrasca profunda. La borrasca traerá consigo lluvias que durarán en todo el país hasta el miércoles 11. La zona que prevé que habrá mayor cantidad de precipitaciones y de intensidad más fuerte se dará en la mitad oeste de España, sobre todo en zonas del suroeste como Andalucía y Extremadura.

En La Palma pronostica que el domingo en 24 horas podrán caer cien litros por metro cuadrado. Advierte tormentas moderadas para Sevilla, Madrid, Cáceres o Vigo.

Una nueva DANA

La borrasca trae consigo fuertes vientos según avanza Rey. Fuertes rachas de viento en el sur del territorio. En cuanto a las temperaturas, avisa que suben por este motivo a partir del fin de semana. «Esto es justo lo que dijimos con las cabañuelas, una borrasca de oeste, ni más ni menos, con una DANA que después ya los modelos dibujan a mediados, para el finde del 14», afirma Jorge Rey. La misma Dana hará que venga aire frío invernal mucho más fuerte que el de los últimos días.

Previsión AEMET

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para la próxima semana un cambio de tiempo significativo en España por la llegada de frentes y borrascas atlánticas, que traerán inestabilidad generalizada, precipitaciones y un ambiente de pleno otoño tras unos días previos marcados por el contraste térmico. La entrada de un frente atlántico causará un aumento notable de la probabilidad de lluvias y tormentas en amplias zonas del país.