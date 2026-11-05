Cielo nuboso y precipitaciones débiles marcan el día en gran parte de la provincia, especialmente en la mitad oriental durante las primeras horas, aunque por la tarde se espera un respiro con cielo poco nuboso. Las temperaturas subirán y el viento será flojo y variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: lluvias matinales y claros por la tarde

El tiempo en Zaragoza se presenta cargado de humedad, con un cielo que se despereza lentamente mientras los nubarrones amenazan con descargar su contenido. Para este 19 de octubre, la probabilidad de chubascos es elevada durante la mañana, una invitación a llevar un paraguas. Las temperaturas oscilarán desde los frescos 6 grados de la madrugada hasta alcanzar un máximo de 18 en horas centrales, aunque la sensación térmica puede sentirse un poco más cálida, llegando a 17.

Ya por la tarde, el cielo se irá despejando gradualmente, dejando entrever un respiro en la carga atmosférica. La brisa será casi imperceptible, sin viento que moleste, lo que sumado a la alta humedad puede dar una impresión de pesadez en el ambiente. Con la salida del sol a las 7:40 y su despedida a las 17:53, se espera un dulce día de luz que, a pesar de las nubes pasajeras, permitirá disfrutar de momentos de claridad.

Calatayud: día inestable con nubes y lluvia

En Calatayud, la jornada se despierta envuelta en un aire cargado, presagio de la inestabilidad que marcará las horas venideras. Las nubes, densas y amenazantes, parecen conspirar con el viento, dejando entrever un día en el que las precipitaciones y el frío se apoderarán del paisaje. La mañana traerá consigo una alta probabilidad de lluvia, alcanzando un 95% y las temperaturas oscilarán entre 1 y 17 grados, creando un ambiente fresco y algo sombrío.

A medida que la tarde avance, el tiempo contrastará notablemente; la lluvia cesará, pero la sensación térmica se mantendrá fresca y húmeda, mientras la temperatura descenderá hasta los 12 grados. Con rachas de viento que podrían alcanzar los 30 km/h, es recomendable no olvidar el paraguas y, por si acaso, llevar una chaqueta abrigada.

Tarazona: cielo nuboso y ambiente agradable

La mañana se presenta con un cielo algo nuboso y temperaturas frescas, disfrutando de una mínima que ronda los 3 grados. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá estable, alcanzando máximas de 15 grados, con algunas nubes que no interpondrán el buen ánimo de la jornada. El viento será suave, creando un ambiente agradable, sin riesgos de lluvia.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo por el parque o realizar actividades al aire libre, aprovechando este tiempo tranquilo que invita a la convivencia. La tarde, con cielos despejados, idealmente culminará en una sensación de calma y disfrute.