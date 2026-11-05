Jorge Rey, el ‘niño metereólogo’ confirma que a partir del 8 de noviembre llegará un nuevo episodio de inestabilidad a España

El tiempo en España da un pequeño respiro este jueves 5 de noviembre, aunque no en todas las comunidades. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé una jornada más estable en buena parte del territorio peninsular, mientras que Baleares y algunos puntos del litoral mediterráneo todavía tendrán que hacer frente a las lluvias. Las precipitaciones más intensas se esperan durante las primeras horas, con avisos meteorológicos que afectan a varias zonas. Mientras tanto, Jorge Rey ya ha adelantado sus previsiones para los próximos días y señala el 8 de noviembre como una fecha que podría traer un nuevo episodio de inestabilidad.

La AEMET avisa de lluvias y tormentas en el Mediterráneo

La jornada estará marcada por la influencia de una zona de bajas presiones en el Mediterráneo. Según la previsión de la AEMET, Baleares y el tercio oriental peninsular serán las áreas donde las precipitaciones tendrán mayor protagonismo. En las islas podrán registrarse chubascos fuertes e incluso localmente muy fuertes, acompañados de tormentas. En el sureste peninsular también se esperan lluvias durante las primeras horas, aunque tenderán a remitir progresivamente.

La situación más delicada se encuentra en Baleares, donde Ibiza, Formentera y diferentes zonas de Mallorca tienen avisos amarillos por precipitaciones. En Murcia, los avisos naranjas por lluvias intensas estuvieron vigentes durante la madrugada, con acumulaciones que podían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora. También se habían establecido avisos amarillos en el litoral sur de Alicante.

Sol en buena parte de España y temperaturas al alza

En el resto de la península predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque las primeras horas podrán venir acompañadas de brumas y bancos de niebla. Galicia merece especial atención por las nieblas densas que pueden reducir considerablemente la visibilidad en algunas zonas del interior de Lugo. Además, el Pirineo podría registrar nevadas por encima de los 1.700-1.900 metros.

En cuanto a los termómetros, las máximas experimentarán un ascenso en las vertientes mediterránea y cantábrica y en la meseta norte. En Madrid, por ejemplo, se esperan valores próximos a los 15 grados, con una mínima de unos 5 grados. Las mínimas también subirán en algunos puntos del centro y del valle del Ebro, mientras que las heladas débiles continuarán en zonas de montaña y de la meseta norte.

Jorge Rey señala el 8 de noviembre

Por su parte, Jorge Rey ha compartido sus previsiones para noviembre a través de las tradicionales cabañuelas. El joven apunta al próximo 8 de noviembre como una fecha destacada por la posible llegada de un frente más activo, con precipitaciones en la mitad oeste, el Mediterráneo y algunas zonas de Canarias. También contempla la posibilidad de una DANA alrededor del día 15, que podría favorecer tormentas en Murcia, el sur de Valencia y el este de Andalucía.