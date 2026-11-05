El cielo en buena parte de la provincia de Barcelona estará nuboso, con lluvias matinales que irán remitiendo hacia la tarde, dejando un clima más despejado. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables y las máximas experimentarán un ligero ascenso, mientras que el viento soplará de manera suave. A continuación, aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 5 de noviembre

Barcelona: cielo cambiante con chubascos dispersos

El cielo se despereza lentamente en Barcelona, dando paso a una jornada que promete ser interesante. A primera hora, la temperatura oscilará entre los 11 y 17 grados, con un ambiente cargado debido a la elevada humedad. A medida que avanza la mañana, el riesgo de chubascos se hará notar, especialmente hasta el mediodía, convirtiendo la atmósfera en un juego de luces y sombras donde las nubes podrían insinuar un baile de torrentes.

Ya por la tarde, la temperatura alcanzará su máxima de 19 grados, mientras que el cielo se muestra un poco más amable, aunque todavía hay margen para alguna ligera llovizna. El viento soplará suavemente del norte a unos 5 km/h, apenas un susurro en comparación con lo que podría ser en otros días. La puesta del sol, a las 17:41, será el telón de fondo perfecto para despedir una jornada donde la naturaleza, con su habitual imprevisibilidad, mantiene a los barceloneses alerta.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo nublado y viento revuelto

Las nubes se han apoderado de L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día cargado de inestabilidad. Con un cielo enturbiado y una brisa que empieza a soplar, el amanecer se presenta fresco, con temperaturas que rondan los 9 grados. A medida que avanza la mañana, las probabilidades de lluvia alcanzan el 90%, mientras el viento se intensifica, marcando el inicio de un tiempo revuelto.

A diferencia de la calma de la mañana, la tarde traerá un cambio notable. Las temperaturas subirán hasta los 19 grados, pero con una sensación térmica que podría bajar a 9 debido a la humedad relativa del 85%. Se anticipan rachas de viento que podrían superar los 30 km/h y una probabilidad de lluvia del 50%. Sería aconsejable no olvidar el paraguas si se planea salir.

Ambiente fresco y nublado hoy en Badalona

El día comienza en Badalona con un ambiente húmedo y fresco, anticipando una jornada marcada por la probabilidad de lluvia del 95%. Mientras el sol asoma a las 07:27, el cielo presentará condiciones cubiertas y se prevé que la temperatura mínima ronde los 9 grados, con un sensación térmica que podría bajar a 8 grados. A medida que avance la mañana, la humedad alcanzará su punto máximo en el 85%, haciendo que el ambiente se sienta pesado.

Durante la tarde, aunque la lluvia disminuirá con un 45% de probabilidad, el cielo se mantendrá nublado y las temperaturas podrían llegar hasta los 19 grados. La brisa del norte soplará suavemente a 10 km/h, sin llegar a ser incómoda, proporcionando un ligero respiro. Tendremos aproximadamente 10 horas de luz hasta la puesta del sol a las 17:41.

Cielo variable y ambiente despejado en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo moderadamente variable, donde por la mañana el cielo estará algo nublado y las temperaturas se mantendrán suaves. A medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un ambiente más despejado, aunque no se descartan algunas gotas en la tarde-noche.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo por la ciudad, aprovechar la tranquilidad del día y realizar actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, la jornada invitará a salir y desconectar de la rutina diaria.