Ofertas flash de Amazon, en directo: descuentos y rebajas por tiempo limitado de hoy 5 de noviembre
Seleccionaremos los chollos más interesantes en tecnología, hogar, pequeños electrodomésticos, belleza, moda y productos para toda la familia
Jorge Rey, el 'niño meteorólogo', confirma que a partir del 8 de noviembre llegará un nuevo episodio de inestabilidad a España
Ofertas flash de Amazon, en directo: rebajas y descuentos por tiempo limitado de hoy 4 de noviembre
La AEMET activa las alertas por lluvias intensas: estas zonas de España se preparan para otra jornada de paraguas y frío
Arrancamos una nueva jornada con la vista puesta en las ofertas de Amazon, donde podemos encontrar descuentos en productos de todo tipo para aprovechar antes de que llegue el fin de semana. Noviembre avanza y la Navidad está cada vez más cerca, así que también es un buen momento para adelantar regalos y equipar la casa de cara al invierno.
Ofertas flash de Amazon, en directo: descuentos y rebajas por tiempo limitado de hoy 5 de noviembre
El detergente líquido Ariel para 40 lavados baja de 15,49 a 13,32 euros en Amazon, con un 14 % de descuento
El detergente líquido Ariel Frescor Sensaciones está disponible en Amazon por 13,32 euros, frente a los 15,49 euros de su precio recomendado. Este formato permite realizar hasta 40 lavados y cuenta con una tecnología de limpieza en frío diseñada para ofrecer buenos resultados incluso en ciclos a temperaturas más bajas. Una opción práctica para hacer la colada diaria y ahorrar en uno de los productos básicos del hogar. El precio por litro es de 7,40 euros.
Los parches de hidrogel COSRX Pink Peptide Collagen bajan de 23 a 16,80 euros en Amazon, con un 27 % de descuento
Los parches de hidrogel para el contorno de ojos COSRX Pink Peptide Collagen están disponibles en Amazon por 16,80 euros, frente a los 23 euros de su precio recomendado. El envase incluye 60 parches formulados para cuidar la zona del contorno de ojos y ayudar a mejorar el aspecto de las ojeras, las bolsas, la hinchazón y las líneas de expresión. Su formato de hidrogel permite aplicarlos directamente bajo los ojos y cada parche sale por aproximadamente 0,28 euros.
La proteína hidrolizada Beverly HYDRO PROTEIN baja de 29,50 a 26,60 euros en Amazon, con un 10 % de descuento
La Beverly HYDRO PROTEIN está disponible en Amazon por 26,60 euros, frente a los 29,50 euros de su precio habitual. Se trata de una proteína hidrolizada de suero de leche que aporta 29 gramos de proteína por ración y está formulada con DigeZyme® y Tolerase®, ingredientes que buscan favorecer la digestión y la tolerancia. El envase de un kilo contiene 28 servicios y corresponde al sabor chocolate frambuesa. Una opción para quienes buscan complementar su alimentación con un aporte extra de proteínas.
El sofá cama de tres plazas de 200 cm baja de 289,99 a 252,69 euros en Amazon, con un 13 % de descuento
Este sofá cama de tres plazas está disponible en Amazon por 252,69 euros, frente a los 289,99 euros de su precio habitual. Con un diseño en color verde y tapizado de pana, combina espuma y muelles para ofrecer comodidad tanto al sentarse como al descansar. Su estructura plegable 5 en 1 permite adaptar su configuración a diferentes necesidades, mientras que su diseño desmontable facilita su colocación en el salón. Una opción práctica para ganar una plaza extra donde dormir sin renunciar a un sofá para el día a día.
La cafetera Ninja Luxe Pro baja de 699,99 a 490,70 euros en Amazon, con un 30 % de descuento
La Ninja Luxe Pro ES701EU está disponible en Amazon por 490,70 euros, frente a los 699,99 euros de su precio recomendado. Esta cafetera 3 en 1 permite preparar café espresso, cold brew y café de filtro, por lo que ofrece distintas opciones para disfrutar de esta bebida en casa. Incorpora un molinillo integrado con 25 ajustes de molienda y un espumador con cinco preajustes para conseguir diferentes texturas de leche. Su acabado en color plata y sus múltiples funciones la convierten en una alternativa interesante para los amantes del café.
La chaqueta Helly Hansen Dubliner Insulated para hombre con un 45 % de descuento por 92,95 euros en Amazon
La chaqueta Helly Hansen Dubliner Insulated para hombre está disponible en Amazon por 92,95 euros, con una rebaja del 45 %. Este modelo combina un diseño urbano y funcional con aislamiento térmico para proteger del frío durante los meses de invierno. Una prenda versátil para el día a día, los desplazamientos y las actividades al aire libre, especialmente cuando bajan las temperaturas.
El juego de ocho bolsas de vacío KEVIAN baja de 19,99 a 16,71 euros en Amazon, con un 16 % de descuento
Este juego de ocho bolsas de almacenamiento al vacío de KEVIAN está disponible en Amazon por 16,71 euros, frente a los 19,99 euros de su precio recomendado. Incluye tres bolsas medianas, tres grandes y dos jumbo, además de una bomba eléctrica para extraer el aire de forma sencilla. Están pensadas para reducir el espacio que ocupa la ropa en armarios, cajones o maletas, por lo que resultan especialmente prácticas para organizar el cambio de temporada, preparar una mudanza o ganar espacio al hacer el equipaje.
Las zapatillas Skechers Uno Stand On Air para hombre con un 40 % de descuento por 47,95 euros en Amazon
Las Skechers Uno Stand On Air para hombre están disponibles en Amazon por 47,95 euros, con una rebaja del 40 %. Este modelo destaca por su diseño deportivo de inspiración urbana y su cámara de aire visible en la mediasuela, que aporta amortiguación en cada pisada. Una opción cómoda y versátil para completar looks informales y utilizar a diario.
El rollo de cocina XXL de Renova baja a 1,65 euros en Amazon, con un 11 % de descuento
El rollo de cocina XXL de Renova está disponible en Amazon por 1,65 euros. Su formato de gran tamaño equivale a tres rollos estándar, por lo que permite disponer de más papel sin ocupar tanto espacio de almacenamiento. Cuenta con triple capa, es maxiabsorbente y ofrece resistencia adicional incluso cuando está mojado. Además, dispone de certificación FSC, que garantiza que el papel procede de fuentes forestales gestionadas de forma responsable.
El pack de 63 rollos de papel higiénico Scottex Acolchado por 26,33 euros en Amazon
El pack de papel higiénico Scottex Acolchado está disponible en Amazon por 26,33 euros e incluye un total de 63 rollos, repartidos en siete paquetes de nueve unidades. Su papel de tres capas está pensado para ofrecer suavidad y resistencia en el uso diario. Una compra práctica para tener provisiones en casa durante más tiempo y evitar tener que reponer este básico del hogar con tanta frecuencia. Cada rollo sale por aproximadamente 0,42 euros.
El cubre radiador de madera maciza de GRECA por 99,50 euros en Amazon
Este cubre radiador de GRECA está disponible en Amazon por 99,50 euros. Está fabricado en madera de pino macizo natural y cuenta con unas medidas exteriores de 96,5 x 20 x 92 centímetros. Su acabado permite pintarlo para adaptarlo a la decoración de cualquier estancia, una alternativa para integrar el radiador en el ambiente del hogar sin dejarlo a la vista. Además, la marca ofrece la posibilidad de fabricar cubre radiadores a medida bajo consulta.
La camiseta térmica Portwest baja de 13,48 a 11,60 euros en Amazon, con un 14 % de descuento
La camiseta térmica Portwest B123 está disponible en Amazon por 11,60 euros, frente a los 13,48 euros de su precio habitual. De color azul marino y en talla 4XL, cuenta con cuello redondo, manga larga y un tejido ligero de polialgodón transpirable, pensado para aportar aislamiento térmico sin renunciar a la comodidad. Además, incorpora protección solar UPF 15 y se puede lavar a máquina. Su diseño unisex permite utilizarla tanto en el trabajo como en el día a día.
El pack de seis pares de calcetines deportivos NAVYSPORT baja de 12,99 a 6,80 euros en Amazon, con un 48 % de descuento
Este pack de seis pares de calcetines deportivos de algodón para hombre está disponible en Amazon por solo 6,80 euros, frente a los 12,99 euros de su precio habitual. Una opción económica para renovar los básicos del cajón de los calcetines, tanto para practicar deporte como para el uso diario. Con esta oferta, cada par sale por aproximadamente 1,13 euros.
Amazon arranca el jueves con descuentos en tecnología, hogar y belleza
La jornada llega cargada de oportunidades para quienes buscan ahorrar en sus compras. Amazon reúne hoy ofertas en productos tan variados como pequeños electrodomésticos, artículos para el hogar, dispositivos tecnológicos y cuidado personal.
Los auriculares inalámbricos Bluetooth de Btootos bajan de 49,99 a 23,46 euros en Amazon, con un 53 % de descuento
Estos auriculares inalámbricos Bluetooth 5.3 de Btootos están disponibles en Amazon por 23,46 euros, frente a los 49,99 euros de su precio recomendado. Incorporan controladores dinámicos de 13 mm para ofrecer sonido estéreo HiFi, micrófono HD y tecnología de reducción de ruido para mejorar las llamadas. Además, cuentan con una pantalla LED para consultar el nivel de batería, resistencia al agua IP7 y una autonomía de hasta 36 horas con el estuche de carga. Una alternativa económica para escuchar música, atender llamadas o utilizarlos durante los entrenamientos.