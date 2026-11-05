Arrancamos una nueva jornada con la vista puesta en las ofertas de Amazon, donde podemos encontrar descuentos en productos de todo tipo para aprovechar antes de que llegue el fin de semana. Noviembre avanza y la Navidad está cada vez más cerca, así que también es un buen momento para adelantar regalos y equipar la casa de cara al invierno.

Ofertas flash de Amazon, en directo: descuentos y rebajas por tiempo limitado de hoy 5 de noviembre