¿Cuánto cuesta un aterrizaje de emergencia por una amenaza de bomba? La factura que deben asumir las aerolíneas

El tráfico aéreo de toda Europa se está viendo especialmente alterado por una nueva oleada de falsas amenazas de bomba contra más de una veintena de aviones. Al menos 27 vuelos con destino a distintas ciudades europeas, tres de ellos con origen o destino en Madrid, han tenido que realizar aterrizajes de emergencia o modificar sus rutas. Algunos aparatos incluso han sido escoltados por cazas de Italia, Francia, Bulgaria y Austria. Las amenazas, recibidas por correo electrónico en varios aeropuertos, han obligado a activar los protocolos de seguridad en un momento especialmente delicado para Europa.

Más allá del desconcierto generado entre los pasajeros y las compañías aéreas, estos incidentes también tienen un importante coste económico. Desviar un avión puede suponer decenas de miles de euros y, cuando es necesario movilizar a las Fuerzas Armadas, la factura aumenta todavía más.

Desviar un avión puede costar hasta 157.000 euros

Según los datos de Eurocontrol, la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, el coste de desviar un vuelo depende del tipo de compañía y de las circunstancias del incidente.

En una aerolínea de bajo coste, la factura puede oscilar entre los 5.000 y los 125.000 euros. En una compañía tradicional, el desembolso se sitúa entre los 8.000 y los 157.000 euros. Sin embargo, el coste medio de desviar un avión alcanza los 55.000 euros, independientemente del modelo de aerolínea.

Una parte importante de ese dinero se destina a atender a los pasajeros afectados. Las compensaciones pueden representar entre 27.000 y 40.000 euros, aunque la cantidad final depende de las consecuencias del desvío.

No todos los aterrizajes de emergencia tienen el mismo impacto económico. Si el avión llega a un aeropuerto donde la compañía tiene acuerdos de asistencia y el retraso es reducido, el coste puede quedarse en la parte baja de la horquilla. En cambio, la factura aumenta si hay que reorganizar conexiones, pagar hoteles, autobuses o taxis, o utilizar otro avión para continuar con las operaciones.

Una cantidad que depende del momento en el que se encuentre el vuelo

Los retrasos y las cancelaciones también generan importantes gastos para las compañías aéreas. Según las estimaciones recogidas por Eurocontrol, el coste de cada minuto de retraso varía en función del momento en el que se encuentre el vuelo.

Si los pasajeros todavía no han embarcado, el coste es de 17,78 euros por minuto.

Si el avión ya está en la pista, asciende a 46,69 euros por minuto.

Si la aeronave ha despegado, alcanza los 82,95 euros por minuto.

En caso de cancelación, el importe depende del tamaño del avión y del tipo de compañía. Cancelar un vuelo de bajo coste con 180 pasajeros supone unos 18.570 euros, de los que aproximadamente 17.500 se destinan a compensar a los viajeros.

En una aerolínea tradicional, la cantidad asciende a 25.720 euros, mientras que en un avión con capacidad para 400 personas puede alcanzar los 123.900 euros.

Movilizar un Eurofighter puede costar casi 95.000 euros

La factura de una falsa amenaza de bomba no termina necesariamente en la compañía aérea. Cuando las autoridades consideran necesario activar a las Fuerzas Armadas para escoltar un avión, el despliegue militar también supone un importante gasto.

Uno de los casos más llamativos de esta jornada ha sido el de un avión de Finnair que cubría la ruta entre Helsinki y Roma. La aeronave fue escoltada por cazas de la Fuerza Aérea italiana hasta su aterrizaje en el aeropuerto de Fiumicino.

Para hacerse una idea del coste de una operación de este tipo, existe un precedente en España. En 2022, el Ministerio de Defensa reclamó 94.782 euros por el despliegue de un Eurofighter para escoltar un avión que viajaba a Menorca.

El incidente se produjo después de que un joven británico de 20 años publicara en un grupo privado de Snapchat una fotografía acompañada del mensaje: «De camino a volar el avión (soy miembro de los talibanes)». Los servicios secretos británicos interceptaron la publicación y alertaron a las autoridades, que activaron un caza para acompañar al avión hasta su aterrizaje.

Aunque la Fiscalía solicitó una multa y una indemnización por el coste del operativo, la Audiencia Nacional terminó absolviendo al joven al considerar que había enviado el mensaje como una broma a sus amigos.

Qué protocolo siguen las aerolíneas ante una amenaza de bomba

Cuando una compañía recibe un aviso de este tipo, debe activar un procedimiento de seguridad. El departamento correspondiente recopila la información disponible y valora las medidas que deben adoptarse. Después, el piloto recibe las indicaciones necesarias y sigue las instrucciones recogidas en el manual de emergencias.

La oleada de este jueves ha llevado a la Comisión Europea, la Agencia Europea de Seguridad Aérea y los países afectados a estudiar el origen de los avisos. El objetivo es esclarecer quién está detrás de las amenazas y determinar si existe una coordinación entre los distintos incidentes.