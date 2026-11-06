Amadeus ha conseguido sortear el impacto del conflicto entre Estados Unidos e Irán relativamente indemne. Hasta septiembre, la compañía tecnológica obtuvo unos beneficios netos de 1.081,6 millones de euros, cifra un 0,6% que en el mismo período del año anterior, según las cuentas que ha presentado este viernes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Este mantenimiento de las cuentas no ha implicado una rebaja del flujo de caja libre. Las entradas netas a la tesorería se incrementaron en los nueve primeros meses de 2026 un 8,5% hasta los 1.036,3 millones de euros. Los ingresos aumentaron un 3,7% hasta los 5.075,7 millones de euros de facturación.

Aunque la guerra en Oriente Medio se estancó en el verano, aumentando la incertidumbre internacional con ataques intermitentes entre ambos bandos, Amadeus ha conseguido elevar sus beneficios durante el tercer trimestre. La multinacional ganó 381,4 millones de euros, un 5,7% más que en el tercer trimestre de 2025.

La compañía ha mantenido previsiones, aunque el consejero delegado de Amadeus, Luis Maroto, ha indicado que «probablemente» se sitúen en la parte baja del pronóstico. Amadeus estima un crecimiento de los ingresos de un dígito alto (a tipos de cambio constante) y un alza del beneficio por acción diluido ajustado de dos dígitos bajos, junto con un flujo de caja libre de entre 1.350 y 1.450 millones de euros.

Entre las áreas que han permitido el aumento de la facturación del grupo, destaca el impulso de sus divisiones de Soluciones Tecnológicas para la Industria Aérea, que ha incrementado su facturación un 6,3%, y el área de Hoteles y Otras Soluciones, que ha elevado sus cifras un 7,2%.