Los meteorólogos vigilan una potente borrasca atlántica: llegan frentes de lluvia a España y hoy será el primer gran aviso

España se prepara para un importante cambio meteorológico después de varios días marcados por la estabilidad en buena parte del territorio. Una profunda borrasca atlántica comenzará a acercarse a la península y enviará sucesivos frentes que dejarán precipitaciones cada vez más extensas. El primer episodio llegará este viernes 6 de noviembre, especialmente a Galicia y al extremo occidental peninsular, aunque el momento más destacado se espera durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya contempla este cambio de patrón, con lluvias que podrían ser persistentes y localmente intensas.

Una borrasca atlántica cambiará el tiempo

Según las previsiones meteorológicas, el sistema de bajas presiones se organizará en el Atlántico y favorecerá la llegada de aire más templado y húmedo desde el suroeste. Este flujo permitirá que los frentes asociados avancen hacia la península y descarguen precipitaciones en diferentes comunidades. El cambio será especialmente significativo en la vertiente atlántica, donde las lluvias llevan varios días siendo menos frecuentes que en otras zonas del país.

Este viernes será el primer día en el que se noten sus efectos. Las precipitaciones alcanzarán Galicia, donde podrán ser intensas y persistentes, además del extremo occidental de Castilla y León y Extremadura. En Canarias también se esperan lluvias en las islas occidentales. No obstante, todavía predominará una situación relativamente estable en buena parte del territorio peninsular.

El domingo llegarán las lluvias más abundantes

La situación cambiará progresivamente durante el sábado y el domingo. Las precipitaciones continuarán en Galicia y podrán extenderse a otras zonas del noroeste, mientras que la borrasca se irá aproximando a la península. El domingo se espera un frente más activo que afectará especialmente al oeste, con lluvias abundantes en distintas zonas.

La AEMET ha advertido que las precipitaciones podrían ser fuertes y persistentes en Galicia, el norte de Extremadura, el sur de Castilla y León, el norte de la Comunidad de Madrid y Andalucía occidental. El lunes, las lluvias podrían extenderse a buena parte del territorio, aunque el área cantábrica y el Mediterráneo quedarían inicialmente al margen de las zonas más afectadas.

Subirán las temperaturas nocturnas

La llegada de vientos templados del sur también tendrá consecuencias en los termómetros. A partir del sábado, las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso acusado y las heladas desaparecerán de buena parte de la península, salvo en zonas de alta montaña. En algunos puntos del norte, las mínimas podrían subir hasta ocho grados respecto al viernes.

La evolución exacta de la borrasca todavía presenta incertidumbre, por lo que habrá que seguir las próximas actualizaciones de la AEMET. Los modelos apuntan a varios días de precipitaciones, con especial atención al oeste peninsular y a los posibles acumulados en las zonas más expuestas a los vientos atlánticos.