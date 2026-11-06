El nº 2 de Transportes fue alcalde del PSOE durante 21 años y presume de ser «aficionado a la bicicleta»

La tragedia de la alta velocidad en Urda -69 muertos y decenas de heridos- ha puesto el foco en la cúpula del propio Ministerio de Transportes, marcada por los nombramientos políticos y la escasa o nula formación y experiencia de sus altos cargos en el sector ferroviario. El ex ministro Óscar Puente, alcalde de Valladolid durante ocho años, era licenciado en Derecho y militante del PSOE desde 1990, partido en el que inició su carrera política en 2004. Desde ahí y bajando por el organigrama del ministerio queda en evidencia que los principales responsables del transporte en tren en España le son totalmente ajenos.

«Gran aficionado a la bicicleta»

El número dos de Puente, José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, es también licenciado en Derecho y en su currículum destaca sobre todo el haber sido alcalde de Irún (Guipúzcoa) durante 21 años, entre 2002 y 2023. Aunque se inició en política, de la mano de los socialistas vascos, mucho antes, en 1983 ya era concejal en su ciudad natal. Fue el concejal más joven de España y permaneció en el cargo hasta 1988. Después, trabajó en la empresa privada y regresó a la actividad política como diputado foral de Juventud y Deportes.

Su nombramiento fue una apuesta del propio Puente, con dos misiones en mente: el traspaso de Cercanías al País Vasco y de Rodalies a Cataluña. En su biografía oficial presume de ser «un defensor de las ciudades amables y sostenibles» y de impulsar la Ciudad30 en Irun «que, además de ser pionera en esta materia, tuvo la primera línea urbana 100% eléctrica». «Es usuario diario del transporte público y gran aficionado a la bicicleta», explica.

Además, entre marzo de 2002 y mayo de 2003 ocupó una de las secretarías de la Ejecutiva del PSOE vasco, la de Economía y Empleo. Actualmente es miembro de la ejecutiva del partido.

Santano se ha despedido del ya ex ministro a través de sus redes sociales:

Óscar da un paso al lado con la dignidad y la fuerza con la que ha sido ministro y alcalde

Me he sentido muy orgulloso de escucharle hoy Ha sido un honor compartir estos años a tu lado en @transportesgob Gran persona, gran amigo, gran político. Grande Óscar. Gracias por todo https://t.co/UV5DFE2tC2 — Jose Antonio Santano (@jasantano) November 3, 2026

El número dos de Transportes ha mantenido varias reuniones en las últimas horas con el vicepresidente Carlos Cuerpo, que ha asumido las competencias de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente. Santano, que se encarga de las obras de la alta velocidad, ha acompañado al ya ex ministro en sus comparecencias tras el siniestro de Urda.

Dedicado a las palomas mensajeras

El número tres, el subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible, es Rafael Guerra Posadas. También ajeno al tráfico ferroviario. Licenciado en Derecho, letrado de Castilla y León, ocupó durante 20 años el puesto de letrado jefe en varias consejerías. En su currículum oficial presume de «numerosos artículos doctrinales» sobre la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y la gestión de los servicios públicos. Antes de su nombramiento, en agosto de 2024, era director de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Valladolid, bajo las órdenes de Óscar Puente.

Entre sus ocupaciones en el Ministerio, destaca la regulación y el impulso del sector postal. En septiembre participó en la exposición filatélica Exfilna, celebrada en Mérida, y, según destacó el ministerio, «participó en la jornada filatélica con el acto conmemorativo y simbólico de suelta de palomas mensajeras desde la alcazaba árabe, sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura».

Allí, Guerra «puso en valor la tradición de las palomas mensajeras como forma histórica y simbólica de comunicación, señalando que comparte el objetivo de llevar un mensaje a su destino con absoluta fidelidad».

En los últimos tiempos, el subsecretario ha dejado clara su dedicación a este ámbito: ha presentado sellos dedicados al rugby, al Puente de la Constitución de 1812 de Cádiz y al eclipse total de Sol.

Un experto audiovisual en el INECO

Sergio Vázquez Torrón, presidente de INECO -la empresa pública para las «soluciones innovadoras» en el ámbito del transporte- es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Coruña, máster en Producción y Gestión Audiovisual por esa misma Universidad y Programa de Liderazgo para la Gestión Pública del IESE. Fue director de gabinete de José Luis Ábalos y asesor de Beatriz Corredor como ministra de Vivienda, además de secretario general de Infraestructuras. En su currículum se presenta como «consultor especializado en el sector audiovisual». Ha coordinado el área de economía y empleo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

Tesis sobre la bicicleta

Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, desembarcó en el ministerio de la mano de Puente tras ser gerente de la empresa del transporte urbano de Valladolid, Auvasa. Su carrera ha estado vinculada sobre todo a la bicicleta y el autobús. Fue gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid con Manuela Carmena, donde se ocupó de gestionar el servicio de bicicletas eléctricas compartidas. De 2019 a 2023 estuvo al frente de Auvasa y después fue incluido en las listas de Más Madrid para las elecciones del 28 de mayo de 2023, consiguiendo acta.

Su nombramiento al frente de Renfe generó muchas críticas. Puente lo defendió ensalzándole como «el mayor experto en la gestión de viajeros». Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, el presidente de Renfe destaca, sin embargo, más que por su experiencia en el ferrocarril por ser un estudioso sobre la bicicleta. A ello dedicó íntegramente su tesis doctoral, El Potencial de las Variables Latentes en Modelos Explicativos del Uso de la Bicicleta, como publicó OKDIARIO. En el trabajo, manifestaba su «deseo de incrementar los niveles de movilidad ciclista en nuestras ciudades» y fomentar la «cultura ciclista».

«Yo empecé en el mundo del ferrocarril, aunque algunos no me consideren ferroviario por no llevar 50 años en el sector. Pero lo que veo es que cuando un presidente tiene toda su experiencia en transporte, se le critica, mientras que otros presidentes con perfiles muy distintos nunca lo sufrieron», defendió en una entrevista en la revista Trenvista.

El ya destituido presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, presentaba también un perfil muy político. Llegó al puesto en diciembre de 2024 como una apuesta personal de Óscar Puente. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, ha estado también muy ligado a las administraciones, pues inició su carrera en el sector público al ser nombrado director general del ente público del Gobierno vasco para el sector ferroviario, en el gobierno de Patxi López. En 2020 fue designado viceconsejero de Infraestructuras y Transportes en el País Vasco, con el PSOE-PNV.

Hay otros perfiles discutidos. El año pasado, Puente nombró consejero de Renfe Viajeros a Ismael Bosch, que había sido su community manager y jefe de gabinete en el Ayuntamiento de Valladolid. Bosch está además muy vinculado al PSOE, partido en el que ha ocupado distintos cargos, entre otros, secretario de Organización y secretario general de las Juventudes Socialistas de Valladolid. Fue también parlamentario autonómico en las Cortes de Castilla y León. Es politólogo.