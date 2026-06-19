Ni kétchup ni tomate: la verdadera receta para hacer en casa la salsa brava madrileña original

La verdadera receta para hacer una deliciosa salsa brava madrileña original puede alejarnos del kétchup o el tomate. Hay una tapa que pasa por encima de todas las demás y que puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que pueden ser esenciales. Es hora de saber qué es lo que sabemos a la hora de conseguir algunos procesos esenciales en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Es hora de saber cómo preparar un básico que está para chuparse los dedos.

Esa salsa brava que podemos poner con numerosas recetas puede acabar siendo los que nos acompañará en unas jornadas que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y podría acabar convirtiéndose en la excusa perfecta para poder descubrir la esencia de una de las salsas más deliciosas que existen. Es cuestión de ponerse manos a la obra cuidando uno de los platos más deliciosos que existen, con patatas, unos calamares o hasta con una carne a la brasa que en esta época del año apetece con un toque especial.

Ni tomate ni kétchup

Esta salsa que deberemos empezar a cuidar al máximo puede convertirse en la antesala de algo más. Con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.

Un cambio de tendencia tenemos por delante que podría acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones. Un extra que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner en práctica un cambio a la hora de cocinar, una receta auténtica que nos sorprenderá por la fácil y deliciosa que está.

El tomate es necesario para la salsa brava, pero quizás es una mezcla con mayonesa u otro ingrediente que puede ser esencial. Es hora de conectar con lo que tenemos por delante y con algunos elementos que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener.

Este kétchup que puede ser una salsa de esas que impresionan para tener siempre en casa, es posterior a nuestra querida salsa brava que tiene su origen en el corazón de España. Saber prepararla cambiará para siempre la manera de degustar un plato tradicional y delicioso.

La verdadera receta de salsa brava original madrileña

Un bar de Madrid es el origen de esta salsa brava que puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. De una manera que hasta el momento nadie hubiera imaginado y puede acabar siendo lo que nos dará más de una alegría del todo inesperada. Es fácil y queden de vicio, este tipo de salsas son una buena opción para un día a día en el que necesitamos en este verano en el que cada detalle cuenta.

Ingredientes

1 cebolla pequeña

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de pimentón dulce

½ cucharadita de pimentón picante (ajústalo a tu gusto)

1 guindilla pequeña (opcional, pero muy recomendable)

1 cucharada de harina

200 ml de caldo de pollo o vegetal

200 ml de tomate triturado natural

Sal y pimienta negra al gusto

Un chorrito de vinagre de vino blanco

Preparación paso a paso

Pochar la cebolla y el ajo.