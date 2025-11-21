Nadie lo hace así: es el postre de membrillo más fácil y rápido del mundo y está buenísimo

El postre de membrillo más fácil y rápido del mundo está buenísimo y casi nadie lo hace así. Es época de membrillo, ese dulce tradicional que antes se hacía en todas las casas, hoy en día quizás lo acabamos comprando. En los aperitivos navideños es siempre un clásico que combina con sabores salados y en nuestra despensa puede convertirse por sí solo, en el mejor postre o desayuno posible de todas las maneras posibles.

Ese postre nadie lo hace así

La realidad es que el membrillo es un recuerdo de la infancia o un sabor típico de esta época del año que no podemos dejar escapar. Tenemos por delante una serie de novedades que hasta el momento no sabíamos y que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada.

Esta buenísimo este postre de membrillo fácil de preparar

Ahora que llegan las fiestas y las comidas en familia, lo que nos interesa es un cambio de tendencia que puede ser esencial, un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Una receta fácil de preparar y rápida, además de resultona que podemos dejar lista en un abrir y cerrar de ojos es algo imprescindible.

Ingredientes:

200g de galletas tipo digestive

100g de mantequilla derretida

500g de queso crema

200g de queso mascarpone

200g de azúcar

4 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

200g de membrillo en almíbar

Mermelada de membrillo para decorar

Preparación:

Precalienta el horno a 180°C. Tritura las galletas en un procesador de alimentos hasta obtener migas finas. Mezcla las migas de galleta con la mantequilla derretida hasta formar una masa homogénea. Cubre el fondo de un molde desmontable con la mezcla de galleta y presiona con los dedos para que quede compacta. Hornea la base de galleta durante 10 minutos y luego retira del horno y deja enfriar. En un bol grande, bate el queso crema, el queso mascarpone y el azúcar hasta obtener una mezcla suave y sin grumos. Agrega los huevos de uno en uno, batiendo bien después de cada adición. Añade la esencia de vainilla y mezcla bien. Vierte la mezcla sobre la base de galleta en el molde y alísala con una espátula. Corta el membrillo en trozos pequeños y distribúyelos sobre la superficie de la tarta. Hornea la tarta durante 45-50 minutos, o hasta que esté dorada y cuajada. Retira del horno y deja enfriar a temperatura ambiente. Una vez fría, desmolda la tarta y decora con mermelada de membrillo. Refrigera la tarta durante al menos 4 horas antes de servir.

El queso y el membrillo siempre son buenos aliados. Es de esas tartas que las puedes dejar listas antes de tiempo, por lo que, podrás descubrir lo mejor de un postre de esos que impresionan. Un cambio en la manera de cocinar puede estar esperándote, en especial si tenemos en cuenta lo que puede llegar en breve. Una receta de esas que siempre queda bien y puede acabar siendo el mejor aliado de unas fiestas cargadas de sabor y de buenas sensaciones. Atrévete a probar esta tarta, te quedará perfecta y está de vicio.