Mermelada de ciruela en Thermomix: receta casera fácil y sin conservantes

Enseñar a preparar mermelada en casa tiene un sabor bastante placentero, sobre todo cuando el producto está listo justo en el momento de la cosecha y la fruta todavía está fresca y jugosa. La Thermomix hace mucho más fácil este proceso ya que realiza tanto la masticación como la cocción al tiempo, facilitando la elaboración de una mermelada con poca intervención humana. La mejor parte es que no es necesario añadir aditivos ni gran cantidad de azúcar, por lo que cada persona puede ajustar la receta a sus preferencias y al punto de madurez de la fruta.

Ingredientes para hacer mermelada de ciruela en Thermomix

Solo vas a necesitar ciruelas en su punto maduro, azúcar y un zumo de limón casero. Las ciruelas deben estar bien maduras.

Cómo hacer mermelada de ciruela en Thermomix paso a paso

Empieza lavando bien las ciruelas y retirando todos los huesos. Después coloca las ciruelas en el vaso junto con el azúcar y el zumo de limón. Un triturado breve basta para romper la fruta sin convertirla completamente en puré. A continuación solo queda dejar que la Thermomix haga su trabajo mientras la mezcla va reduciendo poco a poco. Cuando alcance el espesor adecuado, vierte la mermelada todavía caliente en tarros previamente esterilizados y ciérralos inmediatamente para favorecer el vacío. Ayuda mucho ponerlos boca abajo, para un vacío interior más rápido.

Cómo conseguir la textura perfecta

Cada variedad de ciruela contiene una cantidad distinta de agua, por eso no siempre todas las mermeladas espesan igual. El truco es poner un poco de la mermelada elaborada en un plato bien frío. Si al inclinarlo apenas se mueve, significa que ya ha alcanzado el punto adecuado.

Variantes de la mermelada de ciruela

Mermelada de ciruela roja

Las ciruelas rojas ofrecen un sabor intenso y ligeramente ácido que suele dar lugar a una mermelada muy equilibrada. Su color también resulta especialmente atractivo una vez envasada.

Mermelada de ciruela amarilla

Las variedades amarillas suelen ser algo más dulces y delicadas. La mermelada queda con un sabor más suave y un color dorado muy apetecible.

Mermelada de ciruela sin azúcar

Puede ser con ciruelas muy maduras o agregando edulcorante.

Mermelada de ciruela con canela

Una pequeña cantidad de canela transforma por completo el aroma de la receta sin ocultar el sabor de la ciruela. Es una combinación que funciona especialmente bien durante los meses más fríos o para rellenar tartas y bizcochos.

Errores frecuentes

Una de las fallos más frecuentes es añadir demasiado azúcar por temor a que la mermelada quede demasiado ácida. Esto suele hacer que se oculte el sabor del aguacero. El problema también puede ocurrir cuando se detiene la cocción demasiado pronto y el líquido no se concentra correctamente.

Se suelen perder igualmente algunos de los consejos más básicos de las recetas tradicionales, como es esterilizar adecuadamente los recipientes y triturar la fruta durante demasiado tiempo para obtener una textura muy fina que no es aceptable.

Preguntas frecuentes sobre la mermelada de ciruela en Thermomix

¿Cuánto dura una mermelada casera?

Si los tarros están bien esterilizados y el vacío se ha realizado correctamente, puede conservarse durante varios meses sin problema. Una vez abierta, conviene mantenerla siempre refrigerada.

¿Se puede congelar?

Sí. Es una buena opción cuando se prepara una cantidad grande. Lo más práctico suele ser repartirla en recipientes pequeños para descongelar únicamente la cantidad que se vaya a consumir.

¿Hace falta pelar las ciruelas?

No. De hecho, la piel contiene buena parte de la pectina natural responsable de que la mermelada adquiera una buena consistencia durante la cocción.

¿Por qué queda líquida?

En la mayoría de los casos solo necesita un poco más de cocción. También hay que tener en cuenta que la mermelada siempre espesa algo más cuando se enfría por completo.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tiempo de cocción: 35 minutos.

Porciones: 2-3 tarros medianos.

Información nutricional: aproximadamente 45 kcal por cucharada.

Tipo de cocina: Casera.

Tipo de comida: Desayuno, merienda o acompañamiento.