Tarta de la abuela en Thermomix: postre clásico y fácil

La tarta de la abuela en Thermomix es uno de esos postres que nunca pasan de moda. Suave, cremosa y con ese toque de nostalgia que nos transporta a celebraciones familiares, esta receta se ha convertido en un clásico imprescindible. Prepararla con Thermomix no solo acelera el proceso, sino que garantiza una textura perfecta y homogénea, ideal para quienes quieren una tarta de la abuela casera Thermomix sin complicaciones.

Como ocurre con muchas recetas tradicionales, cada familia tiene su propia versión, pero todas parten de una combinación simple: galletas, natillas y chocolate. Para realzar el resultado, es buena idea emplear ingredientes básicos pero de calidad, al igual que sucede con recetas como las Galletas de mantequilla en Thermomix, que destacan por su sabor y textura gracias al uso del robot.

Algunas pautas previas

Si te interesa aprender cómo hacer tarta de la abuela en Thermomix, verás que la clave está en preparar bien las cremas. La Thermomix permite hacer natillas sin esfuerzo y derretir chocolate de forma controlada, lo que facilita obtener una tarta de la abuela cremosa Thermomix que se mantenga firme sin perder suavidad. Para darle un toque aún más brillante, puedes montar Claras a punto de nieve en Thermomix y utilizarlas para aligerar la crema si te apetece una textura más aireada.

La base de la tarta se prepara alternando capas de galletas mojadas en leche y crema. Algunas personas añaden una pizca de licor, café o cacao a la leche para perfumar las galletas, aunque esto es totalmente opcional. Como alternativa ligera, también puedes enriquecer la mezcla utilizando yogur casero, especialmente si ya sabes cómo hacer yogur casero en Thermomix. Ese toque lácteo aporta frescura y un matiz distinto al conjunto.

Capas y montaje

El montaje es muy sencillo. Empieza extendiendo una capa de galletas en el fondo de un molde. Encima, añade una capa generosa de natillas y luego otra de chocolate. Repite la operación hasta completar las capas deseadas. Este método tan simple es el que hace que la tarta de la abuela en Thermomix sencilla sea una de las favoritas para preparar en cumpleaños, cenas familiares o meriendas improvisadas. El resultado final es una tarta de la abuela fácil Thermomix, ideal para cualquier ocasión.

Puedes utilizar diferentes tipos de chocolate según tus preferencias: negro, con leche o incluso blanco. Si te encanta el contraste intenso de cacao, prueba una tarta de la abuela chocolate Thermomix aumentando la proporción de chocolate puro. Para algunos toques especiales, como decoraciones o acompañamientos, puede servirte inspiración adicional de preparaciones como la Masa de crepes sencilla con Thermomix, perfecta para crear pequeñas flores de crepe o bases crujientes para decorar tu postre.

Resultado final

Al terminar y dejar reposar la tarta de la abuela con Thermomix, comprobarás que la textura mejora con unas horas en la nevera. La mezcla de sabores se asienta y cada capa se realza, consiguiendo esa agradable cremosidad que convierte este postre en un clásico atemporal.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 25 minutos + reposo

Porciones: 8

Información nutricional: aprox. 380–450 kcal por ración (según tipo de chocolate y galletas)

Tipo de cocina: Repostería casera

Tipo de comida: Postre / celebración