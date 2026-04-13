Los mejores chefs españoles lo avalan: éste es el truco para que los calamares te queden perfectos y súper crujientes

Hay un truco para que los calamares queden perfectos y súper crujientes, un detalle que ponen en práctica los mejores chefs españoles y tiene unos resultados increíbles. Es fácil empezar a crear una serie de platos y recetas de esos que nos harán imaginarnos en un restaurante de primera línea de mar cuando en realidad estamos en la terraza de nuestro piso en medio de la ciudad. Una tapa de esas que impresionan y que pueden convertirse en nuestro mejor aliado del sabor.

Con una buena cerveza, no podemos fallar, una tapa de calamares crujientes y en perfectas condiciones, puede acabar siendo lo que necesitamos para descubrir lo mejor de un tipo de receta de esas que impresionan. Vamos a descubrir lo mejor de una tapa que parece fácil, pero quizás necesite un poco más de técnica. El secreto de unos buenos calamares es ese rebozado que debe quedar en su punto. Hay detalles que harán de este plato el mejor aliado de una combinación de sabores que impresionará. Es hora de conocer lo que nos está esperando de la mano de este tipo de ingredientes que serán esenciales que tengamos en cuenta.

Lo avalan los mejores chefs españoles

Los mejores chefs españoles avalan una receta de esas que impresionan y que pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Estaremos muy pendientes de estos cambios que pueden convertirse en una situación del todo inesperada en estos días en los que cada detalle cuenta.

Podremos empezar a crear una serie de elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con la ayuda de los consejos de los mejores chefs, el éxito está totalmente asegurado. Es cuestión de ponerse manos a la obra con una serie de elementos que pueden convertirse en la base de nuestro recetario.

En esta época del año, quizás tenemos más ganas de cocinar este tipo de tapas que, sin duda alguna, acabarán convirtiéndose en las mejores aliadas de una serie de cambios que llegan sin avisar. Es hora de preparar unos calamares caseros como todo un profesional.

Vamos a ahorrar, no será necesario comprar más congelados, sino que podremos crear este básico que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Será el momento de aprovechar un truco que puede ser clave.

Éste es el truco para que los calamares te queden perfectos y súper crujientes

Te quedarán súper crujientes unos calamares que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días. Un plus de buenas sensaciones que dará como resultado un truco que nos cambiará la vida. Será cuestión de ponerse manos a la obra a por ello.

Sumergir los calamares en agua, antes de rebozarlos, puede acabar siendo el detalle que lo cambiará todo. De tal forma que nos conseguirá ese toque extra crujiente que estamos buscando y que acabará marcando una diferencia importante a la hora de disfrutar de esta increíble tapa.

Toma nota de esta receta que te servirá para conseguir unos calamares ideales, con una mezcla de ingredientes que pueden ser claves en estos tiempos que tenemos por delante.

Ingredientes:

500 gr de anillas de calamar

2 huevos

100 ml de leche

100 gr de harina

1 limón

Laurel

Aceite

Sal

Como preparar unos calamares a la romana