Marcos Vianna, maestro parrillero premiado: «La picaña no necesita sal gruesa, pero si quieres que sea perfecta, déjala reposar antes de cocinarla al fuego»

La picaña no necesita sal gruesa sino reposar un poco antes de cocinarla al fuego, un maestro parrillero nos da las claves de la mejor barbacoa. La carne de la barbacoa es el elemento esencial, cuando lo que queremos es conseguir que nos quede de la mejor manera posible. Con algunos ingredientes que acabarán marcando una diferencia importante. En estos días en los que cada detalle cuenta. Podremos empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que puede ser la que nos ayude a crear unos platos de restaurante.

Lo que acabamos obteniendo con la ayuda de los expertos es una combinación de ingredientes que pueden ser claves y que quizás hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Son tiempos de cambios y de tener entre manos algunos detalles que nos ayudarán a disfrutar en primera persona de unas deliciosas recetas que pueden ser esenciales. Algo tan básico como la carne a la brasa puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días en los que cada detalle cuenta. Un maestro parrillero comparte estos secretos fundamentales.

Este maestro parrillero premiado nos cuenta su secreto con la picaña

Una buena carne a la brasa acabará siendo la mejor opción cuando lo que necesitamos es descubrir la esencia de un plato de esos que destacan y que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de conocer en primera persona una novedad que puede acabar siendo nuestra mejor opción para descubrir estas recetas de lujo a precio de saldo.

No es lo mismo hacerse la carne en casa que, esperar que te la hagan en el restaurante. Nos vamos a ahorrar una buena cantidad de dinero y con un poco de esfuerzo, no vamos a notar la diferencia, sino más bien todo lo contrario. Nos enfrentaremos a una situación que puede convertirse en la antesala de algo más.

Con ciertas novedades esenciales que pueden marcar la diferencia en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Una buena carne quizás no sea todo lo que necesitamos para hacer realidad una barbacoa de lujo con el mínimo esfuerzo posible. Es cuestión de ponerse manos a la obra con los consejos de este experto que pueden convertirse en la mejor opción posible para estos días.

Marcos Vianna nos explica cómo hacer una picaña perfecta

Los expertos de CarniceríadeMadrid nos explican que: «Si te preguntas cómo cocinar picaña de ternera para conservar todo su sabor, lo más importante es respetar los tiempos y temperaturas. Uno de los secretos para lograr una picaña perfecta está en respetar el punto de cocción adecuado. Si se cocina demasiado, pierde jugosidad y su grasa característica deja de aportar sabor. Lo ideal es sellar bien la pieza a fuego fuerte para formar una costra dorada y luego continuar la cocción a temperatura media hasta alcanzar el punto deseado. Este equilibrio entre exterior crujiente e interior tierno es lo que convierte a este corte en una experiencia inolvidable para los amantes de la carne».

Siguiendo con la misma explicación: «La picaña de ternera combina de maravilla con guarniciones sencillas que realcen su sabor, como patatas asadas, verduras a la parrilla o una ensalada fresca. En cuanto al maridaje, un vino tinto con cuerpo —por ejemplo, un tempranillo o un ribera del duero— potencia las notas ahumadas y resalta la textura de la carne. También puedes acompañarla con chimichurri o una salsa de vino tinto, perfectas para aportar un toque aromático sin enmascarar el sabor auténtico del corte».

Junto con los consejos de Vianna que apunta a dejar reposar un poco la pieza y no necesariamente usar esa sal gorda que está tan de moda. Será el momento de mostrar más y más interés a la hora de conseguir un cambio en la forma de cocinar esta deliciosa carne. Estos expertos también apuntan a dos formas de crear la picaña de restaurante que queremos crear en casa.

Opción 1: A la parrilla o barbacoa

Saca la carne de la nevera una hora antes de cocinar.

Coloca la picaña de ternera sobre la parrilla con la grasa hacia abajo y deja que se dore lentamente durante unos 6–8 minutos.

Gira la pieza y cocina otros 6–8 minutos por el lado magro.

Deja reposar 10 minutos antes de cortar en sentido contrario a la fibra.