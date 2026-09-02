Judías pintas estofadas: receta casera fácil y muy reconfortante

Hay mañanas de invierno en las que el cuerpo solo pide un plato caliente, de esos que humean despacio en la cocina mientras la casa entera se impregna de un olor profundo a sofrito y legumbre bien tratada. Las judías pintas estofadas tienen esa rara virtud de arreglar una jornada gris sin necesidad de artificios culinarios complejos. No exigen técnicas de laboratorio ni ingredientes imposibles, sino algo mucho más escaso hoy en día: tiempo, paciencia y un producto honrado que absorba los jugos del chup-chup. Quien domine la paciencia de ver cómo el caldo espesa de manera natural sin prisas ya tiene ganado la mitad del plato.

Ingredientes

400 gramos de judías pintas secas (o dos botes grandes cocidos si vas con prisa)

1 cebolla mediana

2 pimientos verdes tipo italiano

3 dientes de ajo

2 tomates maduros rallados

1 chorizo fresco de buena calidad

1 trozo de panceta curada o un buen hueso de jamón

1 cucharadita de pimentón dulce (mejor si es de La Vera)

Unas hebras de azafrán o una pizca de pimentón picante si te gusta con carácter

Aceite de oliva virgen extra y sal al gusto

Cómo hacer judías pintas estofadas paso a paso

Pon las judías pintas a remojo en abundante agua fría la noche anterior, calculando al menos unas diez u once horas de hidratación para que la piel se ablande por completo. Al día siguiente escurre las legumbres, enjuágalas bajo agua corriente y ponlas en una olla grande de fondo pesado, cubriéndolas con agua fría y limpia, agregando en este momento todo el chorizo, la panceta y el hueso del jamón. Sube el fuego a medio y lleva el líquido a ebullición, retirando la espuma que pueda aparecer durante los primeros minutos con una espumadera. Baja el fuego a bajo, cubre la olla dejando un espacio y deja cocinar lentamente durante una hora y media o hasta que puedas notar que están tiernos al mordisco. Mientras tanto prepara un sofrito, base tradicional de un plato en otra olla friendo aceite de oliva con cebollas y pimientos finamente picados junto con el ajo cortado en rodajas. Agrega los tomates triturados cuando las verduras estén muy suaves y fríe la mezcla hasta que pierda su contenido de agua y adquiera un color muy oscuro tostado, en ese momento retirarás la sartén del fuego y le agregarás la paprika sin quemarla. Vierte este sofrito en la olla donde tienes las legumbres y mezcla todo cuidadosamente, teniendo cuidado de no romper las legumbres y deja cocinar juntos en un fuego vivo por diez o quince minutos. Rectifica de sal al final del proceso, ten cuidado porque el jamón y el chorizo ya aportan bastante sabor salado, y apaga el fuego, dejando reposar el guiso al menos media hora antes de llevarlo a la mesa.

Trucos para que salga perfecto

El secreto de un buen estofado reside casi siempre en el mimo que se le dedica al sofrito y en la calidad del agua. Si puedes utilizar agua mineral o filtrada notarás que la piel de la legumbre se vuelve mucho más amable al paladar. Otro detalle clave consiste en romper el hervor a mitad de cocción añadiendo un chorrito de agua fría, lo que los cocineros llaman «asustar» la judía, un gesto milenario que ayuda a que la piel no se desprenda del interior y el caldo gane cuerpo de manera espontánea.

Si buscas alternativas con otras texturas e ingredientes de temporada, puedes probar también las deliciosas alubias pintas con calabaza, que aportan un toque dulzón muy interesante al conjunto.

Variantes de la receta

La base de la legumbre admite tantas variaciones como despensas hay en el mundo rural. Quienes prefieren un perfil marino optan por cocinarlas con almejas o trozos de bacalao desalado, mientras que los amantes de la cuchara contundente prefieren enriquecer el fondo con carnes de cerdo, tal y como se hace en la clásica variante de judías pintas con costillas.

Asimismo, si buscas una versión inspirada en el recetario más tradicional de los hogares, puedes consultar la reconfortante guía de las judías pintas receta de la abuela.

Con qué acompañar judías pintas estofadas

Un plato de esta categoría apenas necesita complementos para triunfar, pero gana enteros si se rodea de elementos sencillos y directos. Una buena hogaza de pan de pueblo de miga densa es obligatoria para dar cuenta del caldo sobrante en el plato. Algunos comensales disfrutan añadiendo un chorrito generoso de vinagre de Jerez justo en el momento de comer, lo que corta la grasa del embutido y despierta los sabores.

Cómo conservar judías pintas estofadas

Las legumbres estofadas mejoran de manera notable con el paso de las horas; de hecho, cocinarlas por la mañana para consumirlas por la noche o al día siguiente garantiza que el caldo gane densidad y los aromas se concentren. Puedes guardarlas en un recipiente hermético en la parte más fría de la nevera durante tres o cuatro días sin problema. También las puedes congelar.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 1 hora y 45 minutos (incluyendo cocción)

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Tradicional española / Casera

Tipo de comida: Plato principal de cuchara

Información nutricional: Aproximadamente 420 kilocalorías por porción (variable según la cantidad de embutido utilizado). Aporta una excelente cantidad de fibra soluble, proteínas de origen vegetal, hierro y carbohidratos complejos de absorción lenta.