Jordi Cruz alerta por esto que hacemos todos al cocer la pasta en España: «Error garrafal»

El experto Jordi Cruz nos lanza una importante alerta, ante un error garrafal que todos cometemos al cocer pasta en España. No somos país de pasta, aunque es una de las comidas más recurrentes que existen. Disfrutamos de cada uno de los ingredientes que tenemos en mente y lo hacemos de tal forma que conseguiremos darle a nuestro día a día un acabado de 10. Con la ayuda de algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días.

Un buen plato de pasta es una manera barata y deliciosa de hacernos disfrutar de lo mejor de un básico de toda cocina. Podremos empezar a visualizar algunos cambios que llegarán sin avisar, de la mano de un experto cocinero. Saber cómo preparar un delicioso plato de pasta es algo que nos será más fácil. Las redes sociales de todo un chef profesional, jurado de uno de los concursos de cocina más importantes de nuestro país, pueden acabar de darnos este paso destacado que estamos buscando. Si quieres preparar un plato de pasta como un italiano, será mejor que no cometas este error.

Es un error garrafal al cocer pasta en España

Una receta que parece fácil en España, pero que no lo es. Aquellos que han viajado al lugar en el que se cocina la mejor pasta posible, saben perfectamente qué pueden hacer para equiparar esos sabores auténticos que llegan de manos de los cocineros profesionales.

Vamos a poder sumergirnos de lleno en una mezcla de sabores de esos que impresionan y que pueden acabar siendo la antesala de algo más. de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo lo que buscamos en estos días que tenemos por delante.

Aprender a cocinar y hacerlo desde los clásicos puede acabar siendo lo que nos hará pensar en todo lo que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más, en estas próximas jornadas que queremos quedar bien.

Una cena rápida y sencilla, al alcance de todos en estos tiempos en los que cada euro cuenta, es un plato de una pasta que nos quedará mucho mejor si dejamos atrás algunos errores que cometemos en más de una ocasión. Detalles que Jordi Cruz nos descubre en sus redes sociales y no debemos cometer jamás.

Jordi Cruz destapa qué hacemos mal al cocer la pasta

El primer gran error es no poner suficiente agua, un fallo que cometemos casi todos, en un intento de que se cocine más rápidamente o quizás querer ahorrar un poco. Este paso es esencial si lo que deseamos es hacernos con un plato de pasta de esos que impresionan.

El siguiendo fallo es poner aceite. Algo que nos han contado que es para que no se pegue la pasta. En realidad, no se pegará la pasta, pero tampoco la salsa y nos quedará un plato de pasta sin casi nada de sabor. Por lo que, según los expertos, sólo necesitamos abundante agua y la sal necesaria para conseguir un plato de 10.

Te proponemos una receta para conseguir ese plato ideal que estás deseando descubrir en estos días en los que cada ingrediente cuenta.

Ingredientes:

450 gramos de pasta corta

200 gramos de setas

100 gramos de mantequilla

1 cebolla

1 diente de ajo

1 brócoli pequeño

1 pimiento rojo

1 calabacín pequeño

15 gramos de especias italianas

150 mililitros de agua

60 mililitros de caldo concentrado de pollo

15 mililitros de aceite de oliva

Sal y pimienta

Cómo preparar la pasta con verduras receta italiana:

Picar la cebolla y el ajo finamente. Sofreír en una sartén grande con la mantequilla disuelta en el aceite bien caliente hasta que cristalicen. Incorporar el resto de las verduras picadas en juliana en la sartén, revolver y cocinar durante 2 minutos cuidando que no se quemen. Pasta con verduras Verter el agua y el caldo sobre el sofrito de verduras, mezclar y cocer durante 10 minutos a fuego medio hasta que hierva. Salpimentar la preparación y continuar cocinando hasta que el líquido reduzca un poco para hacer la salsa de verduras. Cocinar la pasta en una cacerola profunda con abundante agua salada durante 7 minutos hasta que esté al dente. Escurrir y emplatar. Esparcir una porción generosa de la salsa de vegetales encima y decorar con perejil finamente picado.

Puedes preparar casi cualquier plato con una buena base y coronarlo con ese queso rallado que siempre le aporta un toque de color y sabor. Un buen plato de pasta no tiene por qué ser un problema, opta por variedades integrales y aporta un poco de verdura para darle el toque saludable que necesitas. Una buena opción para llevar fuera de casa o comer en ella.