Jordi Cruz ha desvelado el motivo por el que ha decidido no dejarle dinero en herencia a sus dos hijos en común con Rebecca Lima, Noah y Nico. El chef, que se convirtió en padre por segunda vez el pasado mes de julio, ha dejado claro que lo que ingrese por su trabajo -tanto por sus múltiples restaurantes que lo acreditan seis estrellas Michelín como por su papel como jurado en MasterChef- no irá destinado a sus vástagos.

El motivo por el que no dejará mucha herencia a sus hijos

Uno de los rasgos que definen a Cruz es su disciplina. Gracias a ello, así como a su constancia y esfuerzo, se ha consolidado como uno de los mejores chefs de España. Sin embargo, el trabajo más arduo nada tiene que ver con los fogones. En 2023, el de Manresa dio la bienvenida al mundo a Noah, su primer hijo en común con la arquitecta Rebecca Lima, con la que se casó en el verano de 2024. Desde que comenzara a formar su familia, las prioridades de Jordi han cambiado, así como sus preocupaciones o miedos.

Boda de Jordi Cruz y Rebeca Lima. (Foto: Redes sociales)

El chef ha acudido al podcast de Javi Antoja, donde además de hablar sobre su éxito en el universo culinario, ha hablado sobre su faceta como padre. Según ha contado, ahora «tiene más conciencia del paso del tiempo» y que «le da miedo morir» por dejar «desamparados» a sus hijos: «El miedo viene cuando ya eres feliz, porque tienes miedo a perder eso. Por eso estoy notando los miedos últimamente. Ahora soy feliz, tengo mis días malos, pero sí. Ahí es cuando te da miedo perderlo porque tienes algo que tiene un valor».

Ya lo dijo Almeida tras el nacimiento de su primogénito: sus prioridades han cambiado, al igual que las del chef, que lo único que desea es ver crecer a sus pequeños: «Quiero intentar desde mi prisma ver qué es lo que le puede hacer daño, lo que le puede hacer aprender y lo que le puede perjudicar… Me puedo equivocar, pero yo lo haré lo mejor que pueda. Sin presiones».

Para Jordi, estar al lado de sus hijos es la mejor herencia que les puede dejar. De hecho, en esta entrevista, ha dejado claro que lo que quiere darles son «sus consejos» ya que toda su fortuna se la va a gastar él. «No quiero dejarles mucho dinero porque me lo voy a gastar yo. Lo que no voy a hacer es currar, currar y currar para meter ahí pasta en el saco y que luego se lo gasten mis hijos. Quiero que mis hijos hagan lo mismo que he hecho yo, que es no querer el dinero de mi padre, rebelarme contra eso y salir a buscarme la vida yo», ha explicado.