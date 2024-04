Jordi Cruz graba un vídeo con Tamara y dan explicaciones sobre su conflicto en ‘MasterChef’

Jordi Cruz ha protagonizado una polémica en MasterChef con Tamara, una de las concursantes. Recibió un aluvión de críticas por cómo la trató después de saber que quería abandonar el concurso. La situación generó tal revuelo que incluso intervino la ministra de Sanidad, Mónica García, para dar visibilidad a la importancia de la salud mental. En las últimas horas, el chef y empresario ha grabado un vídeo para dar explicaciones.

Jordi Cruz ha utilizado su cuenta de Instagram, donde acumula 1.5 millones de seguidores, para publicar la receta de la tarta de zanahoria. Sin embargo, su verdadero objetivo era resolver lo que pasó en la quinta gala de la temporada 12 de MasterChef. Para sorpresa de los espectadores hubo dos bajas: la de David, que fue expulsado tras realizar una prueba, y la de Tamara, quien abandonó de forma voluntaria.

«Me voy, me despido voluntariamente porque no me siento a gusto. Tampoco estoy dando todo lo que me gustaría, constantemente estoy nerviosa, en tensión y con presión. Entiendo que esto es un programa, pero al final todos tomamos una decisión y yo quiero tomar esta», dijo la exconcursante.

Tamara, exconcursante de ‘MasterChef. (Foto: TVE)

Jordi no se tomó bien las palabras de la cocinera y le recriminó que le había quitado el puesto a alguien que verdaderamente se merecía estar allí. Tamara reconoció su error y pidió disculpas, así que las redes se posicionaron a su favor y cargaron contra Cruz.

Jordi Cruz da explicaciones: «Es un programa de televisión»

Pepe Rodríguez, uno de los miembros del jurado, se preocupó por Tamara, pero Jordi estaba tan enfadado que no se interesó en conocer la razón de su abandono. «¿Sabes qué pasa? Pepe te está haciendo preguntas, pero yo no te haría ninguna. Solo te diría ‘muy bien, chao’. Le has quitado la oportunidad a gente, claro que sí». Ahora ha dado explicaciones.

El empresario recuerda que todo esto ha pasado dentro de un programa de televisión. Es decir, solo quería hacer espectáculo, por eso mostró su cara menos amable. «Queremos que descubráis el mundo de la cocina, pero también es un programa de televisión», asegura. «Llevo 12 años poniéndome muy serio», recalca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jordi Cruz Mas (@jordicruzoficial)

Durante el vídeo ha hecho alusión a las críticas que ha recibido durante las últimas horas por no empatizar con Tamara. «Esta semana he escuchado comentarios de personas que me han sorprendido. Se han hecho comentarios con una alegría pasmosa. En muchos casos sin haber visto el programa. Yo que he tenido mis problemas también y he tenido que gestionar la ansiedad, no me considero óptimo para opinar de ciertos temas porque soy cocinero y hay ciertos temas que lo tienen que hablar los profesionales».

Tamara desvela cómo es su salud mental

Tamara se ha visto obligada a dejar claro que su salud mental «está fantástica». En ese momento Jordi ha explicado que fue tajante con ella porque sabe que es una persona «fuerte». En caso contrario hubiera desarrollado otro discurso, pues su intención no es «atacar a nadie».

Tamara, exconcursante de ‘MasterChef. (Foto: TVE)

Sin embargo, TVE no quiere tener más problemas y ha retirado el programa de todas sus plataformas digitales. Después de las acusaciones que ha recibido Jordi Cruz, los responsable de Shine Iberia, productora del programa, han cortado por lo sano.

¿Ha servido de algo la estrategia de Jordi Cruz? Sus fans han aplaudido el gesto que ha tenido, pero no todos confían en sus palabras y algunos han calificado de «desfachatez» sus imágenes junto a Tamara. Así que habrá que esperar un tiempo para ver cuál de los dos bandos ha hecho más ruido.