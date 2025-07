El significado del nombre que Jordi Cruz y Rebecca Lima han escogido para su segundo hijo

Jordi Cruz y Rebecca Lima se han convertido en uno de los grandes protagonistas del fin de semana. El reconocido chef ha anunciado que su segundo hijo ya ha nacido. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde ha compartido un breve comunicado agradeciendo el trato que ha recibido por parte del personal sanitario. «Llegó Nico, nuestro segundo bebé. Muchas gracias a nuestros amigos del Hospital Quirón por cuidarnos tan bien siempre», ha escrito exactamente.

Gracias al citado mensaje sabemos qué nombre ha escogido para su hijo: Nicolás. En LOOK hemos consultado un portal especializado para saber qué historia hay detrás. Es una palabra de origen griega que está compuesta por otras dos: «Niké», que significa «victoria», y Laos, que se traduce por «pueblo». Esto quiere decir que Nico es igual a «victoria del pueblo». Sin duda, una opción cargada de simbolismo.

Mensaje de Jordi Cruz. (Fofo: Instagram)

Otro dato curioso es que es un nombre con doble celebración dentro del santoral: el 6 y el 19 de diciembre. En ambas fechas es San Nicolás, un santo que a partir de este momento marcará la agenda personal del jurado de MasterChef.

Llama la atención la diferencia que hay entre Nicolás y Noah, el nombre que escogieron Jordi Cruz y Rebecca Lima para su primer bebé. Es una opción menos clásica, de origen hebreo, que significa: descanso, paz y comodidad.

Jordi Cruz abre su corazón

El comunicador de TVE es un rostro muy conocido, pero ha intentado que su vida privada se desarrolle lejos de los focos. No obstante, ha hecho algunas excepciones para intentar que el público pueda conocerle mejor, como por ejemplo cuando desveló que tenía el mismo problema que su padre. Según dice, le cuesta mucho expresar sus sentimientos, pero eso no quiere decir que sea de hierro.

Jordi Cruz en un photocall. (Foto: Gtres)

Jordi declaró: «Tengo la misma enfermedad que mi padre, que a veces no sabes sentir». Con el paso del tiempo se ha dado cuenta de que las emociones están ahí, lo único que hay que hacer es sacarlas. Siguiendo sus declaraciones, con el paso del tiempo se dio cuenta de que su progenitor estaba orgulloso de él, a pesar de que no lo aparentaba. «Descubrí una carpeta llena de recortes de periódicos en los que aparecía yo. No puedes echarle en cara a una persona que no sabe transmitir emoción», dijo en Planeta Calleja.

El cocinero ahora tiene por delante una etapa perfecta para poner en práctica todo lo que ha aprendido. Nicolás no es su primer hijo, así que ya sabe lo que se siente, pero vivirá una felicidad multiplicada porque, con el paso del tiempo, ha logrado formar una preciosa familia compuesta por dos niños muy deseados.