Guiso de albóndigas en salsa: receta tradicional fácil y deliciosa

Hay sabores que huelen directamente a domingo familiar. Una buena cazuela de albóndigas en salsa forma parte de ese selecto grupo de platos que nunca fallan en casa. Lograr esa textura tierna que se deshace en el paladar sin que la masa se desmorone exige prestar atención a pequeños detalles durante el amasado y el chup-chup posterior. Aunque en los fogones populares triunfan variantes divertidas como las ricas albóndigas con salsa de champiñones o el aprovechamiento magistral de las albóndigas de cocido, la receta de toda la vida con su sofrito clásico sigue mandando, recordando inevitablemente a las inconfundibles albóndigas en salsa de la abuela de Arguiñano.

Ingredientes

500 gramos de carne picada mixta (300 g de ternera y 200 g de cerdo)

1 rebanada de miga de pan remojada en leche

1 huevo campero

2 dientes de ajo y perejil fresco

Harina de trigo

1 cebolla grande y 2 zanahorias

1 vaso de vino blanco seco

500 ml de caldo de carne

Champiñones en láminas

Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta

Cómo hacer guiso de albóndigas en salsa paso a paso

Pon la carne en un cuenco grande junto con el huevo, la miga escurrida, el ajo picado menudito, el perejil, la sal y la pimienta. Mezcla con las manos con suavidad, sin apelmazar. Da forma de bola del tamaño de una nuez, enharínalas ligeramente sacudiendo el exceso y dóralas a fuego vivo en una sartén con buen aceite de oliva. Saca las albóndigas cuando apenas estén selladas por fuera; terminarán de hacerse dentro del guiso. En ese mismo aceite, pocha despacio la cebolla y las zanahorias cortadas en trozos pequeños hasta que cojan color. Vierte el vino blanco y deja que el alcohol se evapore por completo a fuego alegre antes de incorporar el caldo. Pasa la salsa por la batidora si la quieres fina, o déjala rústica con los tropezones de verdura. Rectifica el punto final de sal. Devuelve las albóndigas a la cazuela, las láminas de champiñones y deja que chupen los jugos a fuego lento durante 15 minutos.

Trucos para que salga perfecto

La clave de una albóndiga jugosa está en no usar solo ternera; la grasa del cerdo resulta indispensable para que no queden secas. Tampoco te pases friéndolas al principio: busca solo una costra exterior bonita. La magia de verdad ocurre en la cazuela a fuego lento.

Variantes de la receta

Atrévete a meter en la masa unos piñones tostados o daditos de jamón. Para la salsa, una picada de almendras tostadas con una hebra de azafrán en el mortero aporta un fondo tradicional insuperable.

Con qué acompañar guiso de albóndigas en salsa

Unas patatas fritas en dados pequeños que terminen de cocinarse en la propia salsa durante los últimos minutos son el acompañamiento perfecto. También piden a gritos un buen trozo de pan de hogaza para mojar sin piedad.

Cómo conservar guiso de albóndigas en salsa

Este plato mejora notablemente de un día para otro cuando los sabores reposan. Guárdalo en la nevera en un recipiente hermético y aguantará fresco tres o cuatro días sin problema alguno.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 50 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Tradicional casera

Tipo de comida: Almuerzo principal

Calorías totales aproximadas: 480 kcal por ración