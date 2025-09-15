Albóndigas en salsa de la abuela: la receta casera de Karlos Arguiñano

Las albóndigas en salsa son uno de esos platos que huelen a domingo, a mesa llena y a pan mojado en el plato. No hay familia que no tenga su propia versión, y todas, por muy distintas que sean, tienen un punto en común: saben a hogar. Karlos Arguiñano las prepara de manera sencilla, sin misterios, demostrando que con ingredientes básicos y un poco de cariño se consigue un guiso memorable.

Ingredientes para 4 comensales

500 g de carne picada mixta (mitad cerdo, mitad ternera)

1 huevo

2 dientes de ajo

1 cebolla grande

1 zanahoria

1 rebanada de pan duro

100 ml de leche

3 cucharadas de harina

200 ml de caldo de carne o pollo

100 ml de vino blanco

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Perejil fresco

Sal y pimienta

Preparación

La mezcla de carne.

En un bol grande pon la carne picada, un diente de ajo muy picadito, el huevo, la miga de pan remojada en leche y salpimentar al gusto. Mézclalo con las manos, como se ha hecho toda la vida. Si la mezcla queda muy blanda, un poco de pan rallado arregla el asunto. Puedes usar carne de pollo en lugar de ternera. Dar forma.

Haz bolitas del tamaño de una nuez, pásalas ligeramente por harina y quítales el exceso. Marcarlas en la sartén.

Con un poco de aceite bien caliente, fríelas hasta que cojan un color doradito. No hace falta que se cocinen por dentro: después terminarán en la salsa. Sácalas y resérvalas. La salsa, el alma del plato.

En esa misma sartén añade la cebolla picada, la zanahoria en rodajitas y el otro ajo. Deja que se sofría despacio, hasta que la cebolla quede transparente. Agrega el vino blanco, deja que evapore y luego incorpora el caldo. Si quieres, puedes triturar esta base para que quede más fina, o dejarla tal cual, con sus trocitos. Juntar todo.

Devuelve las albóndigas a la sartén, báñalas con la salsa y deja que cuezan unos 15 minutos a fuego suave. Al final, espolvorea perejil fresco. Listas para la mesa.

Sirve las albóndigas calientes, con arroz, patatas fritas o simplemente con un buen pan para mojar, porque la salsa lo pide a gritos.

Calorías aproximadas

Carne picada (500 g): 1.000 kcal

Huevo: 80 kcal

Pan (1 rebanada): 70 kcal

Leche (100 ml): 50 kcal

Harina (30 g): 100 kcal

Aceite de oliva (30 ml): 270 kcal

Verduras (cebolla, zanahoria, ajo, perejil): 120 kcal

Vino blanco (100 ml): 80 kcal

Caldo (200 ml): 40 kcal

Total aproximado: 1.810 kcal en todo el guiso

Por ración (4 personas): unas 450 kcal

Un clásico con fundamento

Estas albóndigas tienen todo lo que un plato casero debe tener: una carne jugosa, una salsa que pide pan y ese toque de abuela que nunca falla. Como diría Arguiñano, no hace falta complicarse demasiado: lo importante es cocinar con alegría. Y ya sabes, si mientras remueves la salsa cuentas un chiste, el plato sabe todavía mejor.