El goxua es uno de esos postres que entran por los ojos y se quedan por el sabor. Cremoso, suave, con ese contraste entre el bizcocho empapado, la nata y la crema pastelera… cuesta encontrarle pega. Algunas presentaciones flamean la crema, para que se queme un poco en la superficie. En la receta que veremos a continuación, se sugiere bañar en almíbar para obtener una mayor jugosidad.

Si has llegado hasta aquí buscando una goxua receta clara y sin complicaciones, estás en buen sitio. Este dulce típico nació en Vitoria-Gasteiz y, aunque no tiene siglos de historia como otros clásicos, se ha convertido en un imprescindible. Cuando alguien habla del postre vasco goxua, suele referirse justo a esto: capas bien equilibradas y un resultado muy goloso, pero sin ser pesado si se hace bien.

Cómo hacer goxua paso a paso

Si te preguntas como hacer goxua sin perderte en el proceso, aquí tienes una guía clara. Es, básicamente, un goxua paso a paso pensado para que salga bien incluso la primera vez.

1. Preparar la base

Coloca los bizcochos en el fondo del recipiente. Puedes usar cazuelitas individuales (queda más vistoso) o una fuente grande.

Humedece ligeramente con leche. Solo un toque. Si te pasas, se deshacen y pierden gracia.

2. Montar la nata

La nata tiene que estar fría, esto es clave. Bátela con azúcar hasta que tenga una textura firme, pero sin pasarte. Si la montas demasiado, puede cortarse y arruinar la textura final. Reparte la nata sobre el bizcocho con cuidado.

Aquí ya empieza a parecer un goxua facil casero de verdad.

3. Hacer la crema pastelera

Calienta la leche con la canela y la piel de limón. Mientras, mezcla yemas de huevo, azúcar y maicena en un bol.

Cuando la leche esté caliente, retira los aromatizantes y añádela poco a poco a la mezcla de yemas. Remueve sin parar.

Lleva todo de nuevo al fuego medio y sigue removiendo hasta que espese la crema pastelera. Este paso requiere paciencia. Si te distraes, se puede pegar o hacer grumos.

Deja que temple un poco antes de usarla.

4. Montaje del goxua

Vierte la crema pastelera sobre la capa de nata. Hazlo despacio, sin remover, para que las capas se mantengan diferenciadas.

Después, deja reposar en la nevera al menos dos horas. Este reposo no es opcional si quieres un buen resultado.

5. El acabado final

Antes de servir, añade caramelo líquido por encima o, si te animas, quema azúcar con un soplete. Ese toque final marca la diferencia en el goxua vasco tradicional.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 45 minutos + 2 horas de reposo

Porciones: 4-6 raciones

Información nutricional: entre 350 y 450 kcal por ración aproximadamente

Tipo de cocina: Vasca

Tipo de comida: Postre

Pequeños trucos que mejoran el resultado

Aquí es donde una receta goxua casera pasa de correcta a memorable.

La nata , por ejemplo. Si es de buena calidad, lo notarás enseguida. Monta mejor y sabe mejor. No hay atajos aquí.

, por ejemplo. Si es de buena calidad, lo notarás enseguida. Monta mejor y sabe mejor. No hay atajos aquí. Otro punto importante es el azúcar. Este postre ya es dulce de por sí, así que conviene no pasarse. Ajusta según tu gusto, pero sin exagerar.

Este postre ya es dulce de por sí, así que conviene no pasarse. Ajusta según tu gusto, pero sin exagerar. Y luego está la crema pastelera. Tiene que quedar con cuerpo. Ni líquida ni excesivamente espesa. Ese equilibrio es lo que hace que el conjunto funcione.

Tiene que quedar con cuerpo. Ni líquida ni excesivamente espesa. Ese equilibrio es lo que hace que el conjunto funcione. Por último, el reposo. Parece una tontería, pero cambia mucho. El goxua recién hecho está bien, pero después de unas horas en frío gana textura y sabor.

Una vez servido el postre, podrás impresionar a tus invitados. Este delicioso dulce vasco ofrece un delicioso y dulce sabor, difícil de igualar.