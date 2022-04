La lasaña dulce de plátano y nueces es un plato de la gastronomía contemporánea. Aunque la mayoría de sus ingredientes son utilizados desde la edad media para realizar postres y manjares, el consumo de plátanos fritos es reciente. Esto se debe a que este fruto conocido en Europa como banano acostumbra ingerirse crudo, asado o cocido en agua caliente. No obstante, fueron los estadounidenses quienes pusieron de moda los bananos para acompañar helados como el internacionalmente famoso “Banana Split”. Actualmente, esta fruta es la base de diversidad de sopas, postres y bebidas.

Esta lasaña dulce de plátano y nueces es un postre muy peculiar. De ahí que no sea tan común. Aun así, es un postre fuerte que puede formar parte de la merienda habitual de los más pequeños de la casa. Aunque no lo parezca este es un manjar fácil de elaborar. el truco está en utilizar plátanos muy maduros para aprovechar su dulzor. Lo mejor es que esta receta no lleva azúcar, porque los plátanos y la leche condensada la sustituyen perfectamente.

El banano o plátano es un carbohidrato complejo no soluble rico en potasio. Por otro lado, la manzana contiene vitaminas y flavonoides con propiedades antioxidantes que contribuyen a prevenir ciertos tipos de cáncer. Es una excelente alternativa natural para restituir la flora estomacal. La combinación de ambas frutas es excelente para estimular la digestión, limpiar los intestinos y prevenir el estreñimiento. A continuación, te decimos cómo preparar esta receta… ¡Sigue leyendo!

Ingredientes: