Tarta de queso al horno cremosa estilo vasco

Hay tartas de queso… y luego está la versión vasca. La diferencia se nota en cuanto la pruebas. Más cremosa, más intensa y con ese punto tostado por fuera que le da carácter. No es una tarta delicada ni perfecta en forma. De hecho, cuanto más “imperfecta”, mejor.

Lo bueno es que, aunque parezca de pastelería profesional, se puede hacer en casa sin complicarse demasiado. Solo necesitas buenos ingredientes y respetar algunos detalles clave.

Ingredientes

Para una tarta estándar (molde de 20 cm):

500 g de queso crema (tipo Philadelphia)

200 ml de nata para montar (mínimo 35% MG)

150 g de azúcar

4 huevos grandes

1 cucharada de harina (opcional, pero recomendable)

1 cucharadita de vainilla (opcional)

Nada más. No lleva base de galleta, y eso es parte de su encanto.

Preparación paso a paso

Empieza precalentando el horno a 200 °C. Calor arriba y abajo. Mientras tanto, forra un molde con papel de horno. No te preocupes si queda arrugado. De hecho, es mejor así. Esa textura irregular es la que luego le da ese aspecto tan característico. En un bol grande, mezcla el queso crema con el azúcar. Hazlo con varillas, pero sin obsesionarte con que quede perfecto desde el primer momento. Simplemente busca una mezcla homogénea. Añade los huevos uno a uno. Esto sí es importante. Incorpora cada huevo antes de añadir el siguiente. Así evitarás que la mezcla se corte. Luego va la nata. Mezcla suavemente. Si decides usar harina (muy recomendable para darle un poco de estructura), añádela ahora tamizada. Y si te gusta, un toque de vainilla le queda muy bien, aunque no es obligatorio. No batas en exceso. Este punto marca la diferencia. Si metes demasiado aire, la tarta subirá mucho y luego bajará de golpe.

Horneado: el momento clave

Vierte la mezcla en el molde y mételo en el horno ya caliente.

Aquí viene lo importante: Hornea entre 40 y 45 minutos.

La parte superior debe quedar bien dorada , incluso tirando a tostada.

, incluso tirando a tostada. No te asustes si parece “quemada”. Es justo lo que buscas.

El centro, en cambio, debe quedar ligeramente tembloroso al sacarlo. Ese movimiento es señal de cremosidad. Si la dejas demasiado tiempo, perderá esa textura tan especial.

Enfriado (sí, hay que esperar)

Saca la tarta y déjala enfriar a temperatura ambiente. No la metas directamente en la nevera.

a temperatura ambiente. No la metas directamente en la nevera. A medida que se enfría, irá asentándose. Es normal que baje un poco.

Después, puedes refrigerarla unas horas si te gusta más firme. Aunque también hay quien la prefiere templada, más cremosa aún.

Textura y sabor: qué esperar

La primera vez que la hagas, puede que te sorprenda.

No es una tarta compacta . Tampoco es ligera como una mousse. Está en ese punto intermedio: cremosa, suave y con mucho sabor a queso.

. Tampoco es ligera como una mousse. Está en ese punto intermedio: cremosa, suave y con mucho sabor a queso. El contraste entre el exterior tostado y el interior casi fundente es lo que la hace tan especial.

Y sí, engancha bastante.

Consejos que marcan la diferencia

No hace falta complicarse, pero hay detalles que ayudan mucho:

Usa ingredientes a temperatura ambiente .

. No sobrebatas la mezcla.

No abras el horno durante la cocción.

Ajusta el tiempo según tu horno (cada uno es un mundo).

Si ves que se tuesta demasiado rápido por arriba, puedes bajar ligeramente la temperatura en los últimos minutos.

Variaciones para algo diferente

La receta clásica funciona sola, pero puedes hacer pequeños cambios:

Añadir queso azul suave para un sabor más intenso.

Incorporar ralladura de limón o naranja .

. Servir con mermelada o frutos rojos.

Eso sí, la versión original ya es difícil de superar.

Información básica

Tiempo de preparación: 15 minutos (+ 40-45 min de horneado)

Porciones: 6-8 raciones

Información nutricional: aprox. 350-420 kcal por porción

Tipo de cocina: española (País Vasco)

Tipo de comida: postre

Una tarta de queso estilo vasco de verdad. Sin complicaciones, pero con mucho sabor.