La forma correcta de guardar los tomates, según el chef David Guibert: «Si al apretar con el dedo…»

El chef David Guibert nos explica la forma correcta de guardar los tomates, una de las joyas de nuestra cocina que debe llegar a la mesa de la mejor forma posible.

Los tomates se han convertido en un alimento de temporada. Una buena materia prima, no sólo debe estar buena al momento de compararla, debemos poner en práctica una previsión para que nos acabe dando lo mejor, este truco nos ayudará a mantener los tomates, el máximo tiempo posible en perfectas condiciones.

Según el chef David Guibert

Los expertos en los alimentos acaban siendo los chefs que trabajan con esta materia prima y lo hacen de la mejor manera posible.

Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia en la forma de mantener nuestros alimentos.

Estaremos muy pendientes de no sólo la forma de cocinar, sino la forma de mantener nuestros alimentos en perfectas condiciones.

Estos tomates de temporada que son una joya sin precedentes, los podemos descubrir y disfrutar de una manera sorprendente.

Esta es la forma correcta de guardar los tomates

Los tomates los podemos guardar de forma correcta con una serie de procesos que pueden ser esenciales y que nos ayudarán a conseguir aquello que deseamos y más en un abrir y cerrar de ojos. Tal y como nos explica este famoso chef en redes sociales, la posición del tomate es esencial: «Si el tomate tiene un color uniforme y al apretar con el dedo se queda una pequeña marca guárdalo boca abajo». Algo que quizás no sabíamos y que nos puede sacar de más de un apuro, además de ser esencial para acabar obteniendo algo que necesitamos en estos días, unos tomates listos para una comida de 10 en un abrir y cerrar de ojos.

Los expertos de Freshis refuerzan esta teoría y también nos dan algún que otro consejos para mantenerlos en perfectas condiciones: