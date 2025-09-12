La forma correcta de guardar los tomates, según el chef David Guibert: «Si al apretar con el dedo…»
Toma nota de la forma correcta de guardar tomates
El chef David Guibert nos explica la forma correcta de guardar los tomates, una de las joyas de nuestra cocina que debe llegar a la mesa de la mejor forma posible. Son tiempos de cambios y de hacer realidad determinadas situaciones que pueden acabar marcando una diferencia importante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave y que nos acompañará en estas próximas jornadas. Lo que necesitamos es conseguir un plus de sabor con pequeños gestos que serán esenciales.
Los tomates se han convertido en un alimento de temporada que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marque de cerca y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante una serie de detalles que, sin duda alguna, acabarán siendo los que nos marcarán muy de cerca. Una buena materia prima, no sólo debe estar buena al momento de compararla, debemos poner en práctica una previsión para que nos acabe dando lo mejor, este truco nos ayudará a mantener los tomates, el máximo tiempo posible en perfectas condiciones.
Según el chef David Guibert
Los expertos en los alimentos acaban siendo los chefs que trabajan con esta materia prima y lo hacen de la mejor manera posible. Con una serie de novedades que podemos empezar a ver en sus recetas, conseguiremos un plus de buenas sensaciones que pueden ser las que marcarán estos días.
Es momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que pueden ser las que marcarán un antes y un después. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede llegar a ser el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha desconocíamos.
Estaremos muy pendientes de no sólo la forma de cocinar, sino la forma de mantener nuestros alimentos en perfectas condiciones. La realidad es que estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante y pueden ser esenciales.
Estos tomates de temporada que son una joya sin precedentes, los podemos descubrir y disfrutar de una manera sorprendente que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días de temporada.
Esta es la forma correcta de guardar los tomates
Los tomates los podemos guardar de forma correcta con una serie de procesos que pueden ser esenciales y que nos ayudarán a conseguir aquello que deseamos y más en un abrir y cerrar de ojos. Tal y como nos explica este famoso chef en redes sociales, la posición del tomate es esencial: «Si el tomate tiene un color uniforme y al apretar con el dedo se queda una pequeña marca guárdalo boca abajo». Algo que quizás no sabíamos y que nos puede sacar de más de un apuro, además de ser esencial para acabar obteniendo algo que necesitamos en estos días, unos tomates listos para una comida de 10 en un abrir y cerrar de ojos.
Los expertos de Freshis refuerzan esta teoría y también nos dan algún que otro consejos para mantenerlos en perfectas condiciones:
- Ten presente la temperatura. Los tomates son frutas que, al estar en un ambiente cálido, maduran muy rápido. Si están expuestos a un clima con humedad y temperaturas elevadas, superiores a los 24 grados centígrados, lo mejor será guardarlos en la nevera, puntualmente en el cajón para verduras. De esta manera, te aseguras de que puedan durar al menos una semana, aunque esto también dependerá del punto en el que estén en el momento de almacenarlos.
- Guárdalos siempre boca abajo. Un truco infalible para conservar los tomates es ubicarlos con la raíz del tallo hacia abajo, es decir, tocando el plato o la base del recipiente donde los guardes. También, conviene que el lugar de almacenamiento sea la nevera o en todo caso, un espacio seco y oscuro, como la alacena. Conservar de esta manera los tomates, ayuda a que no pierdan humedad y por ende a que no se arruguen y se descompongan antes de lo que deberían.
- También puedes secarlos. Una de las prácticas más antiguas utilizadas para conservar los tomates es secándolos. Al deshidratar la fruta puedes preservarla durante meses sin que esta se deteriore. Si bien es un proceso que toma su tiempo, es muy útil si necesitas almacenar grandes cantidades de tomates por un periodo prolongado. Una vez deshidratados, pueden envasarse con aceite o guardarlos en un sitio seco y al abrigo de la luz, hasta por un año. ¡Estarán buenísimos!