Ni microondas ni sartén: la receta perfecta de Arguiñano para asar castañas en casa igual que las de la calle

Invierno es sinónimo de castañas asadas, uno de los platos típicos que podemos comer en estas fechas. Su elaboración puede parecer sencilla, pero si queremos hacerlas en casa es posible que no nos salgan igual que las que compramos en los puestos de la calle. Por suerte, Karlos Arguiñano tiene la solución con una receta perfecta para esta rica comida. El cocinero de televisión tiene un truco sencillo para que tus castañas asadas queden igual de ricas que las de los puestos. Con unos pasos rápidos, podrás disfrutar de este clásico de temporada sin moverte del sofá. Te contamos cómo hacerlo en este artículo.

El gran truco de Arguiñano para asar castañas

Karlos Arguiñano tiene un método infalible para asar castañas en casa, logrando un sabor y textura ideales, similares a los que podemos disfrutar en los puestos de la calle.

El primer paso es muy sencillo: asegúrate de lavar bien las castañas para eliminar cualquier resto de tierra o impurezas. Luego, realiza un pequeño corte en cada castaña con un cuchillo, lo que evitará que exploten en el horno mientras se cocinan.

Una vez listas para hornear, colócalas en una bandeja apta para el horno, ya sea con o sin papel sulfurizado. Precalienta el horno a 200ºC y hornea las castañas entre 20 y 25 minutos, dependiendo del tamaño.

Durante la cocción, abre el horno a mitad de tiempo para moverlas y asegurar una cocción uniforme. Estarán listas cuando su piel se haya abierto y se vean doradas.

El toque final lo da Arguiñano al sazonarlas con un poco de sal, lo que potencia su sabor y les da un extra de textura. Después de sacarlas del horno, envuélvelas en un paño limpio durante 10 minutos. Este paso facilita el pelado, ya que la piel se ablanda y sale mucho más fácilmente.

Principales beneficios de las castañas para tu salud

Además de ser una deliciosa merienda otoñal, las castañas son un verdadero tesoro para nuestra salud.

Son una excelente fuente de carbohidratos complejos, que se digieren lentamente, proporcionando energía sostenida durante más tiempo.

A diferencia de otros frutos secos, las castañas tienen un bajo contenido en grasas, lo que las convierte en una opción más ligera y saludable para quienes cuidan su dieta.

Contienen una buena cantidad de fibra, lo que favorece el tránsito intestinal y ayuda a mantener una digestión saludable.

Son ricas en minerales como potasio, magnesio y calcio, que son fundamentales para el funcionamiento adecuado del cuerpo y la salud ósea.

Aportan antioxidantes que protegen las células del estrés oxidativo, ayudando a prevenir daños celulares.

