Fideos con verduras de Arguiñano: receta fácil y saludable
Aprende a preparar los fideos con verduras de Arguiñano: una receta sencilla, rápida y saludable para disfrutar en cualquier comida.
Receta de sopa de fideos chinos
Fideos fritos tres delicias
Receta de fideos con gambas
Los fideos con verduras son uno de esos platos de diario que nunca fallan. Karlos Arguiñano los prepara a menudo en su programa porque cumplen con todo: son rápidos, económicos y muy completos desde el punto de vista nutricional. Además, son de esas recetas que admiten mil variaciones, ya que puedes usar las verduras que tengas en la nevera y siempre quedarán riquísimos.
A continuación vemos cómo prepararlos de manera sencilla, con verduras y algunos consejos prácticos para que te salgan como los de Arguiñano y un cálculo aproximado de calorías.
Ingredientes para 4 personas
Paso a paso de la receta
- Prepara las verduras: lava bien todas y trocéalas. La zanahoria en tiras finas, el calabacín en medias lunas, los pimientos en cuadraditos y los champiñones en láminas. Las judías verdes en trocitos pequeños.
- Haz el sofrito: en una cazuela amplia añade el aceite y sofríe la cebolla junto con los ajos picados. Cuando estén doraditos, añade los pimientos y la zanahoria.
- Añade el resto: incorpora champiñones, judías y calabacín. Cocina unos minutos removiendo para que suelten todo su sabor.
- Tuesta los fideos: añade los fideos y dales un par de vueltas en la sartén para que se impregnen del sofrito. Este detalle marca la diferencia.
- Agrega el caldo: vierte el caldo caliente hasta cubrir los fideos. Sazona con sal y pimienta. Deja cocer a fuego medio unos 10-12 minutos, removiendo de vez en cuando.
- Deja reposar: apaga el fuego, tapa la cazuela y deja reposar dos minutos.
- Sirve: reparte en los platos, decora con perejil fresco y a disfrutar.
Trucos para que te queden perfectos
- Si quieres darles un toque de color, añade una pizca de cúrcuma o pimentón al sofrito.
- No eches todo el caldo de golpe. Mejor ir añadiendo poco a poco si ves que se quedan secos antes de estar en su punto.
- Para un plato más completo, puedes incorporar unas gambitas o unos taquitos de pollo.
- Si te sobran, guárdalos en la nevera y recaliéntalos en sartén con un poquito de caldo o agua para que no se resequen.
- Algún producto del mar, como es el caso de la sepia, siempre enriquece el plato.
Calorías aproximadas
Este plato es ligero y muy equilibrado. Calculando con las cantidades indicadas:
Fideos (300 g): 1.050 kcal
Verduras variadas: 220 kcal
Aceite de oliva (3 cucharadas): 270 kcal
Caldo: 25 kcal
Total del plato completo: ~1.565 kcal.
Repartido en 4 raciones, cada plato aporta unas 390-400 kcal, perfecto para una comida saciante pero saludable.
Conclusión
Los fideos con verduras de Arguiñano son un ejemplo perfecto de cocina casera: fáciles, rápidos y llenos de sabor. Lo mejor es que puedes improvisar con las verduras que tengas a mano y siempre saldrá un plato colorido y apetitoso.
Es una receta ideal para esos días en los que quieres comer bien sin pasarte horas en la cocina. Además, es tan versátil que se adapta a todos los gustos, desde quienes prefieren una versión 100 % vegetal hasta los que quieren añadir carne o pescado.
En definitiva: un plato económico, nutritivo y lleno de ese toque casero que tanto nos gusta.