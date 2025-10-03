Fideos con verduras de Arguiñano: receta fácil y saludable

Los fideos con verduras son uno de esos platos de diario que nunca fallan. Karlos Arguiñano los prepara a menudo en su programa porque cumplen con todo: son rápidos, económicos y muy completos desde el punto de vista nutricional. Además, son de esas recetas que admiten mil variaciones, ya que puedes usar las verduras que tengas en la nevera y siempre quedarán riquísimos.

A continuación vemos cómo prepararlos de manera sencilla, con verduras y algunos consejos prácticos para que te salgan como los de Arguiñano y un cálculo aproximado de calorías.

Ingredientes para 4 personas

300 g de fideos gruesos (tipo fideuá)

1 calabacín grande

1 zanahoria

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

150 g de champiñones frescos

100 g de judías verdes

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

750 ml de caldo de verduras (o agua y una pastilla de caldo)

Sal y pimienta al gusto

Un poco de perejil fresco picado