Los fideos ramen con tahini forman parte de la exitosa expansión de la gastronomía y la cultura japonesas, hasta el punto de estar presentes en el menú cotidiano de muchas familias en Europa y América. También es cierto que a menudo el ramen se come en sitios de comida rápida, o se recibe de manos de un delivery, y hay cierto temor reverencial en prepararlo, promovido en parte por el cine y la cultura popular, que presentan el ramen como un plato lleno de secretos y dificultades. No es así si se cuenta con los ingredientes y la disposición a ensayar la elaboración de este plato exquisito.

El ramen es un plato tradicional japonés que generalmente se sirve con un caldo de carne de cerdo o pollo, aunque esta receta no lo lleva, y del cual existen numerosas versiones en las distintas regiones de Japón. Aunque hay consenso en que el ramen –su preparación, no el nombre–, es de origen chino, no está claro en qué momento llegó a Japón: si fue en el siglo XVIII o después de la Segunda Guerra Mundial, o en el siglo VIII, cuando en Japón comenzaron a preparar unos fideos planos procedentes de China, donde eran conocidos como botuo, pasando a llamarse en Japón hõtõ, una proto versión del ramen.

Ingredientes: