Los espárragos al horno con jamón se convierten rápidamente en el plato favorito de quien lo prueba

El plato favorito de quien lo prueba puede ser estos espárragos al horno con jamón que estarán listos en un abrir y cerrar de ojos. Sólo necesitamos una pequeña combinación de ingredientes para acabar obteniendo aquello que queremos y más. Un buen básico que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un extra de buenas sensaciones que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Unos buenos espárragos son los que vamos a necesitar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Podremos conseguir un buen plus de buenas sensaciones con la ayuda de una combinación de ingredientes que acabarán fusionándose en un extra de sabor. Este tipo de detalles pueden acabar fusionándose en un plus de buenas sensaciones que quizás hasta ahora no habíamos tenido en consideración. Este jamón que tenemos en la nevera junto con unos espárragos que acabarán siendo los que nos ayudarán a hacer realidad un cambio de tendencia ejemplar. Este puede acabar siendo tu plato favorito si te animas a probarlo.

El plato favorito de quien lo prueba es este

No se necesita mucho, sino que simplemente queremos empezar a descubrir lo mejor de una combinación de ingredientes que pueden ser claves. Podremos estar muy pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Es hora de conseguir un plato favorito que podría acabar siendo lo que nos dará una mezcla de buenas sensaciones enorme. Este tipo de detalles que tenemos en mente nos hará descubrir la esencia de una mezcla de ingredientes que pueden ser claves en breve.

Cada vez nos cuidamos más, todo lo que puede pasar en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Es importante estar pendientes de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará un extra de buenas sensaciones.

Este plato tiene una mezcla de ingredientes que son extremadamente saludables. Además de ser de producción local, esta combinación de sabores que pueden acabar siendo los que nos darán algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos. Para conseguir esta mezcla que puede acabar siendo la esencia de un plato saludable y delicioso fácil de preparar.

Estos espárragos al horno con jamón son una auténtica delicia

Los espárragos más deliciosos que has probado nunca, un tipo de ingrediente que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa en estos días en los que cada detalle cuenta. Sin duda alguna, queremos apostar por un ingrediente que nos dará un plus de buenas sensaciones que puede ser clave.

Con la combinación del espárrago con un jamón de origen nacional que nos dará este básico que puede ser esencial que hasta la fecha no sabíamos. Una buena opción que puede ser la cena o comida rápida que hasta la fecha no sabíamos que podríamos cocinar fácilmente.

Ingredientes:

8 espárragos trigueros

6 lonchas de jamón

4 huevos

Orégano

Sal

Pimienta

Ajo en polvo

Aceite de oliva extra virgen

Cómo preparar espárragos trigueros con jamón:

Lavar bien los espárragos debajo del chorro de agua. Cortar los tallos con el fin de retirar la parte amarilla y dura de los espárragos. Cortar también las puntas. Luego trocear en tres o dos, dependiendo del tamaño de los espárragos. Cortar el jamón en dados pequeños y reservar. Poner a calentar a fuego medio una sartén con un chorro de aceite de oliva. Una vez que el aceite se haya calentado, añadir los espárragos y dejar que se doren. Antes de que se cocinen por completo, añadir los trozos de jamón. Sazonar con sal, pimienta, ajo en polvo y orégano. Remover y comprobar que se hayan cocinado trinchando con un tenedor. Si los espárragos tardan un poco, añadir un chorrito de agua para evitar que se quemen. Esperar a que el agua se evapore. A la hora de sazonar, hay que tener en cuenta que el jamón ya incorporará un toque salado al conjunto. Cascar los huevos, uno por uno en un recipiente. Irlos incorporando y remover con una cuchara de madera.

Corregir la sal y esperar que los huevos estén cuajados. Servir.

Es cuestión de ponerse manos a la obra con una receta de esas que siempre queda bien. Podremos prepararla en la sartén o en el horno con una mezcla increíble de sabores que acabará siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones. Hazte con ella, para poder comprobar una combinación ganadora.

Una receta para aprovechar unos ingredientes que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a cocinar en un abrir y cerrar de ojos.