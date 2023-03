La ensalada africana kachumbari es una ensalada cruda de tomate, cebolla y chiles cortados en brunoise, que se consume ampliamente en la región de los Grandes Lagos (alrededor del Rift de África Oriental). Hay variaciones de la kachumbari en otros países africanos, como Ruanda, Kenia, Burundi, Uganda y Tanzania, así como en Malawi, Congo y en países del sur.

Esta ensalada resulta muy fresca, y suele servirse como guarnición para los platos principales. En Kenia, por ejemplo, acompaña al pilau (o pilaf), que es un plato de arroz o de trigo con especias y verduras o carne, o al mukimo, que es también una guarnición de puré de patatas y vegetales verdes, y más usualmente al nyama choma, o carne de cabra a la parrilla, el plato nacional. En Tanzania, la kachumbari se sirve con pilau y biryani, una preparación de arroz, especias y carne. En Malawi se sirve sola.

A esta ensalada africana kachumbari se le pueden agregar muchos otros ingredientes, como cilantro, perejil, pepino, aguacate y zumo de limón, todo picado muy pequeño, como un pico de gallo. Y en algunas regiones se riega con vodka o ginebra. En todo caso, es perfecta para combatir las altas temperaturas, y si se prepara horas antes se puede guardar en la nevera, tapada con film, y servirla bien fría.

Ingredientes:

2 cebollas moradas

4 tomates grandes

4 aguacates

Cilantro al gusto

¼ chile habanero pequeño (ingrediente opcional)

Aceite de oliva virgen extra

Zumo de 3 limones

Sal

Cómo preparar la ensalada africana kachumbari:

Lavar y secar bien todas las verduras. Cortar los tomates en brunoise muy pequeña, igual que las cebollas. Pelar los aguacates, cortarlos por la mitad, extraer la semilla (reservar una) y picar la pulpa muy finamente. Cortar en brunoise el chile habanero. El cilantro, cortarlo muy pequeño. Exprimir los limones, mezclar con aceite de oliva, el cilantro y la sal. Emulsionar bien. Poner todos los ingredientes picados en una ensaladera grande y regar con el aderezo. Mezclar bien, incorporar la semilla de aguacate reservada, que se retirará al momento de servir (para evitar que el aguacate se ponga negro), tapar con film y guardar en la nevera hasta el momento de servir.

Puedes hacer esta ensalada africana kachumbari agregando pepino y un pimiento italiano, que aportarán un toque verde más oscuro. Si no te agrada mucho el picante, puedes prescindir del chile, no es obligatorio incluirlo. Esta rica ensalada queda estupenda como entrante o como guarnición de platos de carne asada, pollo o pescado, y en los días veraniegos refresca muchísimo. Si te ha gustado esta receta, no dejes de compartirla.