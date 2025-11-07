Como experta en postres te aconsejo esta receta de Corona de la Almudena que no puede ser más fácil

La receta de Corona de la Almudena es clave para estos días y no puede ser más fácil de preparar. Este postre típico es todo un símbolo del que debemos disfrutar, especialmente si tenemos fiesta estas jornadas cargadas de actividad. No hay mejor forma de terminar cualquier cena o comida con amigos y familiares en casa que con un buen postre. Es el final de una velada de esas que impresionan y que pueden darnos más de una sorpresa inesperada.

No puede ser más fácil y deliciosa

Esta es la receta de la corona de la Almudena que buscas

Ingredientes:

150 gr de harina

150 ml de leche

2 gr de levadura fresca de panadero

340 gr de harina de fuerza

2 huevos

40 gr de mantequilla

la ralladura de medio limón

150 gr de azúcar

8 gr de levadura fresca de panadero

1 huevo batido para pintar

Crema pastelera

Cómo preparar una Corona de la Almudena