Cómo congelar nata montada y mantener su consistencia

La nata montada es de esas cosas que quedan perfectas… hasta que no sabes qué hacer con lo que sobra. Porque sí, aguanta en la nevera, pero no demasiado. Y tirarla da bastante rabia.

Entonces aparece la pregunta: ¿se puede congelar la nata montada sin que se estropee? Sí, se puede. Pero no queda igual si no lo haces bien. La textura es delicada, y el frío puede jugarte una mala pasada si no cuidas algunos detalles.

Vamos paso a paso, que tiene más truco de lo que parece.

¿Se puede congelar nata montada?

Sí, pero con matices. La nata montada es básicamente una emulsión de grasa y aire. Cuando la congelas, ese equilibrio cambia. El aire se pierde en parte y la grasa se solidifica.

¿El resultado? Puede quedar menos esponjosa. Aun así, si lo haces bien, puedes conservarla con una textura bastante aceptable. Sobre todo si la vas a usar después en postres o decoraciones.

Qué pasa si la congelas mal

Si metes la nata montada al congelador sin más, lo más probable es que al descongelarla:

Se vuelva líquida o aguada.

Pierda volumen.

Quede granulada.