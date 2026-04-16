Cómo congelar nata montada y mantener su consistencia
Descubre cómo congelar nata montada sin que pierda su consistencia ni calidad.
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La nata montada es de esas cosas que quedan perfectas… hasta que no sabes qué hacer con lo que sobra. Porque sí, aguanta en la nevera, pero no demasiado. Y tirarla da bastante rabia.
Entonces aparece la pregunta: ¿se puede congelar la nata montada sin que se estropee? Sí, se puede. Pero no queda igual si no lo haces bien. La textura es delicada, y el frío puede jugarte una mala pasada si no cuidas algunos detalles.
Vamos paso a paso, que tiene más truco de lo que parece.
¿Se puede congelar nata montada?
Sí, pero con matices. La nata montada es básicamente una emulsión de grasa y aire. Cuando la congelas, ese equilibrio cambia. El aire se pierde en parte y la grasa se solidifica.
¿El resultado? Puede quedar menos esponjosa. Aun así, si lo haces bien, puedes conservarla con una textura bastante aceptable. Sobre todo si la vas a usar después en postres o decoraciones.
Qué pasa si la congelas mal
Si metes la nata montada al congelador sin más, lo más probable es que al descongelarla:
Y eso no es lo que buscas, por eso es importante cómo la preparas antes de congelar.
Cómo congelar nata montada paso a paso
Hay varias formas, pero esta es la más práctica y la que mejor resultado da.
Monta bien la nata
- Empieza con una nata bien montada, firme, no blanda.
- Cuanto más estable esté desde el principio, mejor aguantará el proceso.
- Si puedes, añade un poco de azúcar glas o estabilizante. Ayuda a mantener la textura.
Forma porciones
Aquí viene un truco útil. En lugar de congelarla en bloque, haz pequeñas porciones. Puedes usar una cuchara, una manga pastelera o incluso hacer pequeñas “montañitas” sobre papel de horno.
Esto facilita mucho el uso después.
Congelación previa
Coloca esas porciones en una bandeja y mételas al congelador durante unas horas, hasta que estén completamente duras. Este paso evita que se deformen.
Guarda en recipiente hermético
Una vez congeladas, pásalas a una bolsa o recipiente hermético, así ocupan menos espacio y se conservan mejor.
Cuánto tiempo se puede conservar
La nata montada congelada puede durar entre 1 y 2 meses sin problemas.
Más tiempo empieza a afectar al sabor y a la textura.
Cómo descongelarla correctamente
Aquí es donde se juega todo. Lo ideal es dejar que se descongele poco a poco en la nevera. Nada de microondas ni temperatura ambiente directa si quieres mantener la forma.
Aun así, hay un detalle importante: La nata no siempre recupera su textura original, puede perder algo de volumen. Es normal.
Trucos que ayudan mucho
Hay pequeños detalles que mejoran bastante el resultado.
Por ejemplo:
- Añadir azúcar glas en lugar de azúcar normal.
- No montar en exceso (pero sí firme).
- Usar nata con alto contenido en grasa (mínimo 35%).
Otro truco útil: si ves que al descongelar ha perdido algo de consistencia, puedes batirla ligeramente de nuevo. No siempre funciona perfecto, pero ayuda.
Como hemos visto, congelar nata montada no es lo ideal… pero tampoco es mala idea. Con un poco de cuidado, puedes conservarla y usarla más adelante sin grandes problemas.
Información básica
Tiempo de preparación: 15 minutos
Porciones: 4-6 personas
Información nutricional: unas 300-350 kcal por 100 g
Tipo de cocina: internacional
Tipo de comida: postre / complemento