Coles de Bruselas en freidora de aire: receta fácil y crujiente

Hay alimentos que arrastran mala fama injustificada desde la infancia, y las coles de Bruselas suelen encabezar esa lista negra de la cocina tradicional. A menudo recordadas con aversión debido a cocciones excesivas que liberaban aromas demasiado intensos, estas pequeñas joyas redondas cambian por completo cuando se cocinan con criterio. La clave reside en transformar su textura exterior hasta conseguir unas hojas tostadas y crujientes, mientras el interior se mantiene tierno y dulce.

Aunque el método clásico de las Coles de bruselas al horno ya demostró hace tiempo que el calor seco les sienta de maravilla, la freidora de aire acelera el proceso con una eficacia pasmosa. No es la única vía para disfrutarlas con gracia; cuando apetece un plato de cuchara reconfortante o una textura melosa, preparaciones como las clásicas Coles de bruselas gratinadas con una buena capa de queso fundido o unas sencillas Coles de bruselas al vapor con mantequilla y hierbas aromáticas demuestran su versatilidad.

Ingredientes

500 gramos de coles de Bruselas frescas y de tamaño uniforme.

2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra.

1 cucharadita de ajo en polvo.

Media cucharadita de pimentón dulce (o ahumado si prefieres un matiz rústico).

Sal fina y pimienta negra recién molida al gusto.

Un chorrito pequeño de zumo de limón fresco para terminar.

Cómo hacer Coles de Bruselas en freidora de aire paso a paso

Limpia minuciosamente las coles de Bruselas bajo el grifo de agua fría, retirando las hojas externas que estén marchitas o estropeadas. Corta la base del tallo de cada col y pártelas todas por la mitad de forma longitudinal para que queden superficies planas que ayuden a tostarse. Seca los trozos con papel de cocina con esmero; eliminar la humedad superficial es un paso crítico para que queden crujientes en lugar de cocidas. Por las partes de las coles en un recipiente y embadurna bien de aceite de oliva. Agrega ajo en polvo, el pimentón, la sal y la pimienta negra. Precalienta la freidora de aire a 190 °C durante unos tres o cuatro minutos para ganar potencia inicial. Introduce las coles en la cesta de la freidora, procurando no amontonarlas demasiado para que el aire circule con libertad. Programar 15 minutos a 190 °C, sacudiendo la cesta o removiendo con unas pinzas a mitad de tiempo para asegurar un tostado uniforme. Comprueba que los bordes estén oscuros y crujientes y el centro tierno al pincharlas con un palillo antes de retirarlas. Rociar con unas gotas de zumo de limón fresco justo al sacarlas para realzar todos los sabores.

Trucos para que salga perfecto

El secreto de unas coles memorables en freidora de aire radica en el secado previo; cualquier gota de agua residual convertirá el calor en vapor y estropeará el tostado. Cortarlas exactamente por la mitad no es capricho, ya que esa cara plana en contacto con el aire caliente carameliza los azúcares naturales de la verdura creando una costra deliciosa.

Variantes de la receta

Esta base admite tantas modificaciones como dicte tu despensa. Un par de minutos antes de terminar el programa, puedes añadir un puñado de queso parmesano rallado o unos daditos de jamón serrano para que se fundan y crujan con el calor residual. Si te gusta el contraste agridulce, un hilo fino de sirope de arce o miel mezclado con unas gotas de vinagre balsámico justo antes de servir eleva el plato a otra categoría completamente distinta.

Con qué acompañar Coles de Bruselas en freidora de aire

Funcionan de maravilla como guarnición ligera junto a un buen filete de ternera a la plancha, un pescado blanco al horno o incluso integradas en una ensalada templada de invierno con frutos secos y dados de queso feta.

También se defienden solas como un aperitivo informal y saludable para picar con palillos mientras disfrutas de una película.

Cómo conservar Coles de Bruselas en freidora de aire

Lo ideal es consumirlas recién hechas para disfrutar al máximo de esa textura crujiente que tanto caracteriza al cocinado en freidora de aire. Si te sobran, guárdalas en un recipiente hermético en la nevera hasta un máximo de dos días.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 10 minutos

Porciones: 4 raciones

Tipo de cocina: Moderna / Saludable

Tipo de comida: Acompañamiento / Tapa

Información nutricional: Cada ración aporta aproximadamente 110 kilocalorías