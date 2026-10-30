Los chefs coinciden: «Si el huevo cocido tiene un borde verdoso en la yema, no es peligroso, sino que solo se cocinó más tiempo del necesario»

Hacer un huevo cocido parece lo más fácil del mundo, pero conseguir que quede en su punto no es tan sencillo. Basta con dejarlo unos minutos de más en el agua hirviendo para que, al pelarlo y partirlo por la mitad, aparezca un característico anillo verdoso o grisáceo alrededor de la yema.

Sin embargo, aunque este cambio de tonalidad puede generar dudas en cuanto a la seguridad alimentaria, los expertos en cocina coinciden en que no significa que el huevo esté en mal estado. Su origen está en una reacción química natural que se produce cuando permanece demasiado tiempo sometido al calor. El resultado es una alteración del color en la zona donde entran en contacto la clara y la yema, sin que ello implique necesariamente un riesgo para la salud.

¿Por qué el huevo cocido tiene un borde verdoso en la yema?

La causa se encuentra en el tiempo de cocción. Cuando el huevo permanece demasiado tiempo en agua hirviendo, el azufre presente en la clara reacciona con el hierro de la yema y da lugar a la formación de sulfuro ferroso. Esta reacción química es la responsable del característico anillo de color verdoso o grisáceo que aparece en la zona de unión entre ambas partes. Aunque este cambio de color no supone ningún riesgo para la salud, la cocción excesiva sí puede afectar a sus propiedades organolépticas: la yema adquiere una textura más seca y pierde parte de su cremosidad.

Para evitar que aparezca ese anillo verdoso, Radio Mitre recomienda controlar el tiempo de cocción y retirar los huevos del fuego una vez que hayan alcanzado el punto deseado:

5-6 minutos: yema líquida.

7-8 minutos: yema cremosa, poco cuajada.

9-10 minutos: yema prácticamente cuajada.

11-12 minutos: huevo completamente cocido, con la yema firme.