Los chefs coinciden: «Si el huevo cocido tiene un borde verdoso en la yema, no es peligroso, sino que solo se cocinó más tiempo del necesario»
Hacer un huevo cocido parece lo más fácil del mundo, pero conseguir que quede en su punto no es tan sencillo. Basta con dejarlo unos minutos de más en el agua hirviendo para que, al pelarlo y partirlo por la mitad, aparezca un característico anillo verdoso o grisáceo alrededor de la yema.
Sin embargo, aunque este cambio de tonalidad puede generar dudas en cuanto a la seguridad alimentaria, los expertos en cocina coinciden en que no significa que el huevo esté en mal estado. Su origen está en una reacción química natural que se produce cuando permanece demasiado tiempo sometido al calor. El resultado es una alteración del color en la zona donde entran en contacto la clara y la yema, sin que ello implique necesariamente un riesgo para la salud.
¿Por qué el huevo cocido tiene un borde verdoso en la yema?
La causa se encuentra en el tiempo de cocción. Cuando el huevo permanece demasiado tiempo en agua hirviendo, el azufre presente en la clara reacciona con el hierro de la yema y da lugar a la formación de sulfuro ferroso. Esta reacción química es la responsable del característico anillo de color verdoso o grisáceo que aparece en la zona de unión entre ambas partes. Aunque este cambio de color no supone ningún riesgo para la salud, la cocción excesiva sí puede afectar a sus propiedades organolépticas: la yema adquiere una textura más seca y pierde parte de su cremosidad.
Para evitar que aparezca ese anillo verdoso, Radio Mitre recomienda controlar el tiempo de cocción y retirar los huevos del fuego una vez que hayan alcanzado el punto deseado:
Inmediatamente después, conviene introducirlos en un recipiente con agua y hielo. Este enfriamiento rápido permite detener la cocción residual, que continúa incluso después de apagar el fuego debido al calor que todavía conserva el huevo. Este método también ayuda a retirar la cáscara con mayor facilidad.
Si al partir un huevo duro aparece el característico anillo verdoso alrededor de la yema, no es necesario tirarlo. Este cambio de color, provocado por una cocción excesiva, no supone un peligro para la salud, siempre que el huevo se haya manipulado y conservado correctamente.
Sin embargo, conviene estar atento a otras señales que sí pueden indicar que está en mal estado, como un olor desagradable, claras con tonalidades rosadas, verdosas o iridiscentes, o la presencia de manchas verdes o negras. Además, los huevos cocidos deben guardarse en el frigorífico antes de que transcurran dos horas desde su preparación y se pueden conservar en la nevera hasta una semana.
Huevos turcos
@megustacomersano ✨HUEVOS TURCOS, receta fácil y deliciosa 😋 Si no conoces los huevos turcos, no sabes lo que te estás perdiendo. ‼️Aviso para los h@ters, que os conozco 👉🏻Es una receta viral y la verdad no sé si son turcos o del pueblo de al lado jajajaja 😂, pero lo que sí sé que es un plato delicioso y para triunfar , el resultado es espectacular 🎉 👩🏻🍳INGREDIENTES: ✔️1 cebolla ✔️1 pimiento verde ✔️1 pimiento rojo ✔️5 huevos ✔️3 tomates ✔️Queso rallado ✔️AOVE ✔️Especias: Pimentón ahumado dulce, orégano y Condimento de la Alegría. ✨Primero cuece los huevos con sal y vinagre 10 min. Pela, corta por la mitad y reserva. ✨En una sartén apta para horno, añade un poco de aceite, cebolla, pimiento verde y pimiento rojo y Condimento de la Alegría. Sofríe 10-12 min. ✨Pon rodajas de tomate encima del sofrito de verduras y un poco de orégano. Cocina con tapa 5 min. ✨Espolvorea un poco de queso rallado, coloca las mitades de los huevos cocidos sobre el tomate. Añade mucho pimentón y cubre de queso rallado. ✨Lleva la sartén al horno , espera que se funda el queso y gratina al final. Tienes que hacerlos, ¡te aseguro que triunfarás!💃🏻💃🏻 #megustacomersano #huevosturcos #recetasfaciles #huevos #huevo #ideadecena #cocinafacil #cenassaludables #recetasquefuncionan #comidaturca #recetassencillas #recetasrapidasysencillas #recetasfacilesyrapidas ♬ Walking on Sunshine (25th Anniversary) (2010 Remaster) – Katrina and the Waves
Para preparar estos deliciosos huevos turcos, cuece los cinco huevos en agua con sal y un chorrito de vinagre durante 10 minutos. Después, pélalos, córtalos por la mitad y resérvalos. Mientras tanto, pon un poco de AOVE en una sartén apta para horno y añade la cebolla picada, el pimiento verde y el pimiento rojo.
Incorpora el Condimento de la Alegría (ajo, cebolla, orégano, albahaca, romero, perejil, tomillo, pimienta negra y pimienta blanca) y sofríe durante 10 o 12 minutos. A continuación, coloca las rodajas de tomate sobre las verduras, espolvorea un poco de orégano y cocina con la tapa puesta durante cinco minutos.
Añade una primera capa de queso rallado, coloca encima las mitades de los huevos cocidos y espolvorea generosamente con pimentón ahumado dulce. Cubre con más queso rallado y lleva la sartén al horno hasta que el queso esté completamente fundido.