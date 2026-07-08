El chef Dani García tiene la clave para hacer el gazpacho de fresas y el resto de cocineros coinciden: «Se hace solo con el agua del propio tomate»

Es importante disponer de una serie de recetas que pueden cambiarlo todo, con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. De tal manera que podremos empezar a descubrir este tipo de elementos que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos descubrir. Es momento de crear algunos cambios importantes que pueden acabar generando más de un plato de esos que pueden ser esenciales.

El gazpacho es la receta por excelencia del verano. Es casi imposible no disponer de algunos elementos que pueden acabar siendo los que realmente podremos empezar a tener en consideración. A la hora de disponer de una serie de elementos que pueden convertirse en una receta de esas que siempre quedan bien. Podremos disponer de un extra de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante. Un cambio que llega de la mano de un gazpacho de fresas que te aportará ese toque fresco que necesitamos en estos días en los que cada detalle cuenta.

Se hace solo con el agua del propio tomate

La realidad es que los expertos en gazpacho que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede ser esencial. Es momento de apostar por un cambio que podría acabar siendo el que nos dará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Uno de los platos más destacados del verano, puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Podremos tener en estos días lo que realmente cada pequeño gesto cuenta de una forma diferente. Las frutas y las verduras acabarán siendo lo que nos dará en estos días un extra de buenas sensaciones.

Un plato fresco y completo que podría acabar siendo lo que nos dará en estos días de altas temperaturas una energía extra. Necesitamos este elemento que podría acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que realmente un buen gazpacho puede cambiarlo todo.

Dejaremos atrás las hortalizas típicas de un gazpacho convencional, para elegir una fruta que gusta mucho. Esas fresas de temporada que España produce y que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en breve. Una receta que llega de la mano de Dani García.

El chef Dani García tiene la clave para hacer el gazpacho de fresas

La textura del gazpacho de fresas puede llegar gracias a la llegada de un plus de buenas sensaciones que podría acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que podría acabar generando más de una sorpresa inesperada.

Dejamos atrás el pepino y te proponemos una receta de esas que siempre queda bien, una sopa fría con una base de fresas de lo más especial.

Ingredientes:

400 gr de fresas

350 gr de tomate natural tamizado

1 pimiento rojo

4 cebollitas en vinagre

1 diente de ajo

60 ml de aceite de oliva virgen extra

Una rebanada de pan duro

1 cuchara de vinagre de manzana

Sal

Pimienta

Para decorar:

Fresas

Hojas de menta o hierbabuena

Cómo preparar un gazpacho de fresas

La receta de este gazpacho de fresas no necesitará nada más que una buena materia prima cargada de buenas vibraciones. Usaremos un tomate natural de temporada, que puede ser fresco en el mejor de los casos. Si optamos por un enlatado, al natural para que nada interfiera en esta receta. Hay un truco para conseguir el gazpacho más especial de todos, poner a macerar las fresas con un poquito de vinagre. Las lavamos bien y les quitamos la parte verde. Las vamos a cortar en trocitos para que vinagre haga su efecto. Cuando llegue el momento de hacer este gazpacho, ponemos en el vaso de la batidora el tomate natural tamizado, sin las pepitas o cualquier pielecilla, pasado por el colador. A continuación, añadimos un pimiento rojo, sin semillas troceado. Podemos usar unos pimientos del piquillo. El segundo secreto de este gazpacho son las cebollitas en vinagre las incorporamos a la mezcla para que aporten un sabor y textura que destacará la fresa. El pan duro y el aceite de oliva serán los últimos compañeros de viaje de las fresas que tenemos macerando con el vinagre. De esta manera nos quedará un gazpacho cargado de vitaminas y fibra. Trituramos todo y conseguiremos de esta manera un acabado perfecto.

Rectificamos de sal y pimienta, servimos en unas copas o vasitos bonitos. Podemos decorar con unas fresas u hojas de hierbabuena para darle la presentación que queremos ver.